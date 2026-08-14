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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸

کاخ سفید: تمدید آتش‌بس با ایران هنوز قطعی نشده است

کاخ سفید: تمدید آتش‌بس با ایران هنوز قطعی نشده است

یک مقام ارشد کاخ سفید با اشاره به انقضای آتش‌بس ایران و آمریکا در روز دوشنبه اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیم نهایی برای تمدید آن اتخاذ نشده و روند مذاکرات با تهران متوقف مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام ارشد کاخ سفید با تأکید بر اینکه هنوز تمدید آتش‌بس بین ایران و آمریکا قطعی نشده است، اعلام کرد که هیچ تحول جدیدی در این زمینه وجود ندارد.

این مقام آمریکایی با اشاره به انقضای آتش‌بس در روز دوشنبه، وضعیت مذاکرات با تهران را «متوقف» توصیف کرد و مدعی شد که ایران تاکنون هیچ تمایلی برای ادامه مذاکره و دستیابی به توافق نشان نداده است.

بر اساس این گزارش، مقامات کاخ سفید در حالی همچنان از سرنوشت آتش‌بس ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند که مهلت تعیین‌شده برای آن رو به پایان است و ابهامات درباره ادامه مسیر دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان پابرجاست.

کد مطلب 6916632

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