نجفی: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اقدامی علیه منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی شامگاه جمعه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با تشریح عملکرد پنج‌ماهه مجلس و اهمیت قانون‌مداری، نظارت و نمایندگی مردم،اظهار کرد: درطی مدت جنگ رمضان، نمایندگان در جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی با حضور وزرا و معاونین، نشست‌های وبیناری و جلسات شورای عالی امنیت ملی، پیگیر امور بودند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی مردم، سه وظیفه اصلی و لاینفک نماینده است.

وی با اشاره به ماهیت وظایف نمایندگی تصریح کرد: نماینده علاوه بر قانون‌گذاری، باید قانون‌مدار باشد و بر امور مردم نظارت کند.

نجفی با بیان اینکه بنا بر فرمایش رهبر شهید، نطق‌های آتشین و اعتراضات، نشانه‌ نماینده انقلابی نیست، گفت: نماینده انقلابی باید ساده‌زیست و مردمی باشد و تمام توان خود را صرف حل مشکلات جاری مردم در حوزه‌های راه، آب، فاضلاب و پل‌ها کند.

تخصیص اعتبارات در برابر نیازهای زیرساختی آستانه اشرفیه

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با بیان اینکه کل اعتبارات شهرستان در طول یک سال به ۲۰ میلیارد تومان نمی‌رسد،افزود:در حالی که تنها اجرای یک تقاطع هم‌سطح نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان با ۱۰۸ هزار نفر جمعیت بیمارستان ندارد گفت: زایشگاه کوثر هم از سوی سلطان سید جلال الدین اشرف به علوم پزشکی گیلان داده شده است که به همین دلیل مجوز تأسیس بیمارستان با پروانه را گرفته ایم به زودی ساخت آن شروع می شد.

نجفی با تأکید بر اینکه آستانه اشرفیه قطب کشاورزی استان و کشور است، اظهار کرد: ما ۲۰۰ کیلومتر شبکه سنتی آبیاری داریم که به آب‌های زهکشی می‌رسد؛ لذا برای ساماندهی این وضعیت و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب، بودجه کلانی اخذ شده است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

آمریکا در حال ضعیف شدن است

وی با بیان اینکه نظارت از دیگران وظایف نمایندگان است ، گفت: امروز به برکت خون شهدا ،مردم با حضور در خیابان، قدرت نمایی نیروهای مسلح قدرت منطقه را ایران دارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با اشاره به صیانت از تمامیت ارضی و اقتصادی، گفت:کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اقدامی علیه منافع ملی است.