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کد مطلب 5984420
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

لحظه شنیده شدن صدای انفجار در کرمان

لحظه شنیده شدن صدای انفجار در کرمان

معاون استانداری کرمان از انفجار تروریستی در گلزار شهدای کرمان خبر داد.

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