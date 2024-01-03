دریافت 7 MB کد مطلب 5984420 https://mehrnews.com/x33Sv3 ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱ کد مطلب 5984420 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱ لحظه شنیده شدن صدای انفجار در کرمان معاون استانداری کرمان از انفجار تروریستی در گلزار شهدای کرمان خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط حضور کاروان زیارتی عراق در کرمان «تکریم بانوان» در استان سمنان/ مادرانه هایی از جنس عشق موج خروشان جمعیت در گلزار شهدای کرمان رودهای خروشان مردمی در گلزارشهدای کرمان تبدیل به دریای متلاطم شد انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان برچسبها انفجار انفجار بمب گلزار شهدا گلزار شهدای کرمان انفجار تروریستی حمله تروریستی عملیات تروریستی
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