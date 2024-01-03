رودهای خروشان مردمی در گلزارشهدای کرمان تبدیل به دریای متلاطم شد

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: از شب گذشته که انبوه جمعیت برای نشان دادن ارادت خود به سیدالشهدای مقاومت به گلزار شهدای کرمان سرازیر می‌شد، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۲ دیماه دیگر جای سوزن انداختن نبود و به سختی می‌شد پای به عرصه عشاق گذاشت. امروز نیز گلزار شهدای کرمان شاهد سیل خروشان مردم است.

ابوذر روحی مداح حاضر در گلزار شهدای کرمان با نوای آتشین، داغ عزاداران سردار دل‌ها را صدچندان کرده و فریادهای حیدر حیدر و صدای گریه‌های سیاه پوشان شهید سلیمانی از دور شنیده می‌شد.

ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه بامداد، گلزار شهدای کرمان بیدارتر از همیشه، پذیرایی مردمی است که مانند ستاره در آسمان شب کرمان می‌درخشند

ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه بامداد، گلزار شهدای کرمان بیدارتر از همیشه، پذیرایی مردمی است که مانند ستاره در آسمان شب کرمان می‌درخشند، این مکان اکنون در طلایی‌ترین زمان خود است، گویی خورشید در حال طلوع کردن است، غرق نور و صدا و گرما.

ویژه برنامه لحظه شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه آغاز شد و بالاخره لحظه شهادت فرا رسید و دوستداران حاج قاسم با سر و سینه زدن، اشک و آه و بعض و ماتم، نوحه خوانی و دمامه زنی، پا بر زمین کوبیده و به آسمان پرستاره کرمان خیره می‌شوند.

فیلم لحظه اصابت موشک به خودروی حاج قاسم و سردار جعفری بر روی مانیتورهای گلزار شهدای کرمان به نمایش در می‌آید و هم پیمانان حاج قاسم با مشت‌های گره کرده، یکپارچه و متحد فریاد می‌زنند و یا زهرا (س) سر می‌دهند.

حضور خانواده شهید سلیمانی در گلزار شهدا

تصویر حاج قاسم سلیمانی همه جا به چشم می‌خورد، از پس زمینه گوشی عاشقانش تا پیشانی بندها و تصویرش بر روی تیشرت های جوانان، حاج قاسم میلیون‌ها بار تکثیر شده و در ذهن و جان مردم نفوذ کرده است.

زینب سلیمانی دختر شجاع و صبور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به همراه خانواده و خانواده شهید حاج حسین پورجعفری به جمع دلسوختگان این شهدا پیوسته‌اند، مردم از دیدن اعضای این دو خانواده سر از پا نمی‌شناسند.

مردم بیدار تر از همیشه اند

سخنرانی حجت الاسلام پناهیان آغاز می‌شود و در حالی که دیگر در گلزار شهدای کرمان جا نیست اما همچنان ملت بیدار و هوشیار در حال عزیمت به این مکان فوق احساسی هستند.

راست می‌گویند که حاج قاسم تازه طلوع کرده است، خون حاج قاسم در یک مکان جاری شد اما به قدرت روح شهید، از لحظه عروجش تا همیشه، در نقطه نقطه دنیا شاهد شکوفایی لاله‌ها خواهیم بود.

گلزار شهدای کرمان با نور چراغ قوه گوشی‌های زائران حاج قاسم تبدیل به شبی پرستاره شده است که در روی زمین نورافشانی می‌کند، این لحظه و این صحنه باید قاب شده و تا ابد بر دیوارهای شهر کرمان و دل‌های علاقمندان به سردار دل‌ها نصب شود.

زبان از بیان این حال و هوای عرفانی و معنوی و نورانی قاصر است و باید هرکس خودش بیاید و لمس کند، حتی اگر جایی برای ایستادن در گلزار شهدای کرمان نیست باید از دور به تماشا نشست و به حال این همه بیدار شب زنده دار غبطه خورد.

برنامه‌های چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با آغاز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر، رنگ و بوی زهرایی به خود گرفته است و مادران شهدا با شاخه‌های گل به دیدار فرزندان خود و فرزندان ایران و اسلام، حاج قاسم آمده‌اند.