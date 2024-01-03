۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

همزمان با میلاد حضرت زهرا(س)؛

اتاق کودک و نوجوان موزه سینما راه اندازی شد

همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) اتاق کودک و نوجوان موزه سینما روز چهارشنبه سیزدهم دی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه سینما، پس ازطراحی، بازسازی و چیدمان جدید، اتاق کودک و نوجوان موزه سینما امروز همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) راه‌اندازی شد.

این اتاق شامل عروسک‌های فیلم‌های کودک نوستالژی سینمای ایران از جمله در به درها، کلاه قرمزی و پسر خاله، گلنار، الو الو من جوجوام مانیتورهای لمسی با قابلیت پخش بخش‌هایی از فیلم‌های کودک و نوجوان به همراه معرفی عوامل فیلم‌ها، همچنین مانیتورهایی که در آن برای کودکان انیمیشن‌های برجسته تاریخ سینمای ایران معرفی و نمایش داده می شود، است.

در این بخش از مجموعه فرهنگی تاریخی موزه سینما جوایز مربوط به سینمای کودک و نوجوان در دوره‌های مختلف نیز نگهداری می‌شود.

بازید برای دیدن این اتاق همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۷:۳۰ است.

علیرضا سعیدی

