به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صدر با اعلام این خبر گفت: در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری - شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ۸۵ هزار و ۲۲۶ نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد حدود ۱۸ درصد زن و ۸۲ درصد مرد هستند و این آزمون در ۵۲ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ۱۷۲ حوزه فرعی در ۳۵ شهرستان برگزار می‌شود.

وی در مورد آزمون سازمان نظام روان شناسان و مشاوره جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در این آزمون ۱۶ هزار و ۳۷۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۷۵ درصد زن و ۲۵ درصد مرد هستند که در ۳۸ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ۶۵ حوزه فرعی در ۳۵ شهرستان به رقابت می‌پردازند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۱۵ هزار و ۲۰۳ نفر ثبت‌نام کرده‌اند، که از این تعداد حدود ۲۸ درصد زن و ۷۲ درصد مرد هستند و این آزمون در ۳۷ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ۷۴ حوزه فرعی در ۳۵ شهرستان برگزار می‌شود.

صدر در پایان به شرکت‌کنندگان در این آزمون‌ها توصیه کرد جهت کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.