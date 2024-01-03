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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۳

واکنش «اردوغان» به انفجارهای تروریستی کرمان

واکنش «اردوغان» به انفجارهای تروریستی کرمان

رییس‌جمهور ترکیه امروز در واکنش به انفجارهای تروریستی کرمان اعلام کرد: ما از حادثه تروریستی و منزجرکننده در استان کرمان بسیار متاسفیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تی آر تی»، «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه حادثه تروریستی در استان کرمان را تسلیت کفت.

بر اساس اعلام این رسانه، رییس جمهور ترکیه در پیامی در این خصوص اعلام کرد: ما از حادثه تروریستی و منزجرکننده در استان کرمان ایران بسیار متاسفیم.

رجب طیب اردوغان در این خصوص ادامه داد: خداوند کسانی را که در این حملات جان خود را از دست دادند رحمت کند و برای مجروحان نیز شفای عاجل آرزومندم. من به مردم دوست و برادر ایران تسلیت می گویم.

واکنش «اردوغان» به انفجارهای تروریستی کرمان

یک منبع آگاه پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات تروریستی دلیل ۲ انفجار در مبادی ورودی گلزار شهدای کرمان بوده است. تعداد شهدا و مجروحان بالاست‌.

کد مطلب 5984666

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