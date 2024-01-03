به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه شرکت «آلروسا» (Alrosa) بزرگ‌ترین تولید کننده الماس روسیه را تحریم کرد.

بر اساس سند منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، شرکت «آلروسا» بزرگ‌ترین تولید کننده الماس روسیه و «آلکسیویچ مارینیچف» (Alekseevich Marinychev) مدیرعامل این شرکت در فهرست تحریم های امروز اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شرکت استخراج الماس جهان و مدیر عامل آن را به بهانه عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین تحریم کرد.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که ممنوعیت صادرت الماس روسیه بخشی از تلاش گروه- ۷ در راستای اقدام هماهنگ بین المللی است تا روسیه را از منبع درآمد مهمی محروم کند.

شورای اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: بروکسل امروز تدابیر محدودکننده دیگری را علیه یک شخص و یک نهاد مسوول اقداماتی که تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را تضعیف یا تهدید می کند، ارایه کرد.

در این بیانیه آمده است که فهرست جدید شرکت PJSC Alrosa و مدیر عامل آن پاول آلکسیویچ مارینیچف را هدف قرار می دهد. این شرکت که متعلق به دولت روسیه است، بیش از ۹۰ درصد از کل تولید الماس مسکو را تشکیل می دهد. این اقدام مکمل ممنوعیت واردات الماس روسیه است که در دوازدهمین بسته تحریم‌ های اقتصادی اتحادیه اروپا در ماه گذشته تصویب شد.

این بیانیه ادعا کرد که شورای اروپا «تعهد تزلزل ناپذیری» را برای ادامه حمایت از اوکراین و مردم این کشور داشته و از تصویب بسته دوازدهم تحریم ها استقبال می کند.