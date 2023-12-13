به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا درباره سفر اخیر ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین به واشنگتن اعلام کرد که همه از رفتار «گدامنشیِ کییف» خسته شدهاند و زلنسکی قادر نیست که آمریکاییها را متقاعد کند که اوکراین بسیار مهمتر از امنیت آمریکا و خود آمریکاست.
آنتونوف دراینباره گفت: مشخص شد که سفر زلنسکی (به واشنگتن) دستاوردیندناشت و او نتوانست آمریکاییها را متقاعد کند که اوکراین مهمتر از امنیت ایالات متحده است. همه از گدامنشیِ کییف خسته شدهاند.»
وی در ادامه افزود: اقدامات جدید ضد روسیِ (آمریکا) از جمله تحریم ها و بسته جدید تسلیحات، چیزی جز تلاش برای نشان دادن چهره خوب در یک بازی بد نیست.
جو بایدن، رییسجمهور آمریکا پس از دیدار با ولودیمر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین تأکید کرد که واشنگتن تا هر موقع که ممکن باشد به حمایت مالی و نظامی از اوکراین ادامه میدهد. وی دراینباره گفت: ما تا زمانی که ممکن است به تامین تسلیحات و تجهیزات حیاتی اوکراین ادامه خواهیم داد... اما توانایی ما برای کمک به اوکراین بدون دریافت بودجه اضافی از سوی اوکراین کاهش خواهد یافت.
بایدن با اشاره به اینکه بسته کمک نظامی جدید ارائه شده به اوکراین که دیروز تصویب شد، شامل مهمات سامانههای پدافند هوایی و مهمات توپخانه است. وی همچنین تأکید کرد که واشنگتن به اوکراین پشت نخواهد کرد.
علیرغم تأکید رییسجمهور آمریکا مبنی بر کمک به اوکراین در هر شرایطی، رییس مجلس نمایندگان این کشور دیروز پس از دیدار با زلنسکی اعلام کرد «هنوز معتقدم که آمریکا نخست باید به وضعیت مرزهای خود رسیدگی کند و بعد به اوکراین بپردازد.»
«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره سفر رییس جمهور اوکراین به آمریکا گفت که ولادیمیر زلنسکی در سفر به ایالات متحده، صرفاً برای حفظ بقای خودش، به طرف آمریکایی التماس خواهد کرد که بودجه بیشتری را برای حمایت از کی یف اختصاص دهد. زلنسکی باز هم برای گدایی به آمریکا رفته تا حمایت مالی از «نمایشش» قطع نشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست خبری خود گفت: ولادیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین تلاش خواهد کرد تا واشنگتن را برای ادامه کمکهای مالی به اوکراین در سفرش به آمریکا متقاعد کند. در حالی که بحثهای داغ در کنگره آمریکا در جریان است، زلنسکی بار دیگر از اربابان خود - در واقع، تهیه کنندگان نمایش تراژدیک او - التماس میکند که به بودجه سخاوتمندانه خود برای کی یف پایان ندهند.
زاخارووا خاطرنشان کرد: زلنسکی میداند که اوکراین دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود. او فقط به آینده سیاسی خود و در واقع بقای خود اهمیت میدهد که بدون پول و حمایت ایالات متحده غیرممکن است.
زاخارووا ادامه داد که دلیل دیگری پشت سفر زلنسکی وجود دارد و کانالهای تلگرامی اوکراین گزارش میدهند که در ازای کمکهای آمریکا به کییف در دریافت کمکهای نظامی، لازم است تا تمامی شرکتها، زمینها و منابع معدنی اوکراین تحت مدیریت شرکت چندملیتی بلک راک منتقل شود.
پیش از سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین با تاکید بر رصد نشست جو بایدن و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در واشنگتن، گفت که مسکو «اطلاعات دقیقی درباره جایگزینی احتمالی زلنسکی در اختیار دارد.»
نظر شما