به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله‌ای با اشاره به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در ضاحیه جنوبی بیروت و ترور صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نوشت که این ترور شوک عظیمی به حماس و بستر لبنانی آن یعنی حزب‌الله و مقاومت به صورت عام وارد کرد، به ویژه که این عملیات تنها چند روز بعد از ترور سردار سید رضی موسوی یکی از مشاوران ارشد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و در ادامه نسل‌کشی و کشتار جمعی موجود در نوار غزه انجام شده است.

عطوان نوشت: ترور شهید العاروری در ضاحیه جنوبی، اعلام جنگ ضد لبنان و مقاومت اسلامی در جنوب این کشور و تنشی در بالاترین سطوح برای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله است که به نظر ما و با توجه به تهدیدات آشکار سید حسن نصرالله نسبت به انتقام فوری از هر عملیات ترور شامل رهبران حزب الله و رهبران فلسطینی حاضر در اراضی لبنان، بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.

عطوان تصریح کرد که به نظر می‌رسد ترور العاروری کاملاً برنامه‌ریزی شده بوده و به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در لبنان و کشاندن مقاومت به درگیری فراگیر با رژیم صهیونیستی است که دچار شکست‌های سنگین و خفت باری شده که موجودیت آن را تهدید می‌کند و در بیش از ۷ جبهه داخلی و خارجی ادامه دارد که مهم‌ترین آنها شامل جبهه الجلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی و نوار غزه و کرانه باختری و دریای سرخ و پایگاه‌های آمریکا در عراق است.

این مقاله در ادامه تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به علت تلفات بالای نظامیان و تجهیزات زرهی خود از بخش‌هایی از شمال غزه عقب نشینی کرده و البته ممکن است این راهبرد برای بسیج نیروها در جنوب لبنان باشد که حملات موشکی و حمله با هواپیماهای بدون سرنشین طی سه ماه گذشته در آن متوقف نشده و باعث تخلیه بیش از ۳۵۰ هزار شهرک‌نشین از این مناطق شده که در تاریخ موجودیت رژیم صهیونیستی بی‌سابقه است.

عطوان می‌افزاید که بنابر اعلام منابع صهیونیستی، مرحله سوم تجاوز به نوار غزه شامل ترور رهبران جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی می‌شود و در لیست اهداف رژیم صهیونیستی، صالح العاروی بعد از یحیی السنوار رئیس جنبش حماس در نوار غزه و زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در رتبه سوم قرار داشت.

این تحلیلگر ارشد عربی می‌افزاید: شهید صالح العاروری با حضور در محور مقاومت مسلحانه در کرانه باختری و تجهیز نیروهای این منطقه به سلاح و آموزش نظامی و تأمین مالی آنها همواره باعث دردسر صهیونیست‌ها شده بود و باعث شده بود مقاومت روزافزون مردمی، تل‌آویو و قدس اشغالی و شهرهای بزرگ سرزمین‌های اشغالی را به میدانی جنگ وحشتناکی برای متزلزل کردن امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی تبدیل کرده و آمار مهاجرت معکوس از این منطقه را افزایش دهد.

شهید العاروری ضمن هماهنگی با جنبش جهاد اسلامی و کادر آن در کرانه باختری و گردان‌های شهدای الاقصی، این منطقه را به تلی از آتش برای رژیم صهیونیستی تبدیل کرده و باعث تشدید میدان‌های مبارزه ضد اسرائیل و حمایت این گروه‌ها از غزه شده و دشمن را دچار تزلزل و تفرقه کرد.

عطوان ابراز داشت که شهادت العاروری و رفقایش باعث تضعیف حماس نمی‌شود، بلکه قدرت و صلابت آن را افزایش می‌دهد. این ترور نشان دهنده ضعف و شکست و ناامیدی رژیم صهیونیستی است که در گذشته نیز تلاش داشت با ترورهایی نظیر شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی و صلاح شحاده و احمد الجعبری نگاه‌ها را از این شکست‌ها منصرف کرده و امثال این ترورها تنها باعث افزایش قدرت جنبش حماس و گسترده‌تر شدن دایره شمولیت آن با تسلیحاتی مدرن شد تا در نهایت پیروزی بزرگ و بی‌سابقه هفتم اکتبر رقم خورد.

رژیم اشغالگر صهیونیستی هزینه زیادی در قبال این جنایت خواهد پرداخت که ممکن است در اراضی اشغالی یا در عرصه‌های دیگر مقاومت نظیر جنوب لبنان یا دریای سرخ یا عراق باشد، حتی ممکن است اسرائیل خود را در یک جنگ گسترده منطقه‌ای ببیند که باید با چندین جبهه وارد جنگ شود.

نصرالله در ادامه تصریح کرد: ما نحوه واکنش سید حسن نصرالله نسبت به این چالش رژیم صهیونیستی را نمی‌دانیم که آیا او دایره جنگ کنونی را گسترش خواهد داد و ناوگان تسلیحات موشکی دقیق خود را برای هدف قرار دادن تل‌آویو و حیفا و یافا به کار خواهد بست یا اینکه همچنان خویشتنداری خواهد کرد.

عطوان در بخش دیگری از مقاله خود تاکید کرد که ترور شهید العاروری در لبنان به معنی تجاوز رژیم صهیونیستی به تمامیت و کرامت لبنان است، لذا تمامی لبنانی‌ها باید در کنار هر نوع واکنش احتمالی نیروهای حزب الله باشند و از آن حمایت کنند، چرا که لبنانی‌ها در سایه فروپاشی اوضاع اقتصادی و محاصره ظالمانه آمریکا که باعث تخریب دولت و تحقیر ملت آن شده؛ چیزی برای از دست دادن ندارند.

ما تصور می‌کنیم که این جنایت قطعاً بدون پاسخ نخواهد ماند و ممکن است آغازگر جنگی جدید باشد که نقطه پایان پروژه نژادپرستانه صهیونیستی در منطقه را رقم بزند. اگر غزه با وجود مساحت کوچک خود سه ماه در برابر اشغالگران ایستادگی کرده و درسی فراموش نشدنی به دشمن صهیونیستی داده است، در صورتی که حزب الله و پهپادهایش و ۱۰۰ هزار نفر از مبارزانش وارد این جنگ شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ روزهای آینده روزهای سخت خواهد بود که احتمالاً به عنوان آغازی بر پایان رژیم اشغالگر صهیونیستی باشد.