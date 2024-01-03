به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان در سخنانی به مناسبت گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهان آنان، گفت: شهادت سردار بزرگ قاسم سلیمانی، همراهان ایرانی وی، فرمانده بزرگ ابومهدی المهندس و یارانش را مجددا تبریک و تسلیت میگوییم.
شهدای امروز در کرمان در همان مسیر شهید سلیمانی شهید شدند
دبیر کل حزب الله لبنان افزود: به خانواده شهیدانی که در جوار مزار پاک شهید سلیمانی در کرمان به شهادت رسیدند تسلیت عرض میکنیم و میگوییم که این شهیدان نیز در همان مسیری که سردار سلیمانی پیمود به شهادت رسیدند.
سردار موسوی پشتیبان و موید مقاومت بود
وی گفت: همچنین شهادت برادرمان سردار سید رضی موسوی که چند روز پیش در جریان حمله صهیونیستها در دمشق به شهادت رسید را تبریک و تسلیت عرض میکنیم. ما این فرمانده شهید، پارسا و مبارز را از بیش از ۳۰ سال پیش میشناختیم. او کمککننده، پشتیبان و موید بود و دوست داشت که وی را خادم مقاومت و مسیر آن بخوانند.
العاروری عمر خود را وقف مقاومت کرد
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به شهادت شهید صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس ادامه داد: شهادت فرمانده بزرگ شیخ صالح عاروری و همراهان وی که دیروز و در شب سالگرد شهادت شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس در حمله آشکار صهیونیستی در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسیدند را تبریک و تسلیت عرض میکنیم. شیخ صالح، فرمانده مبارز بزرگ، جوانی و عمر خود را در جهاد، مقاومت، مبارزه، اسارت و هجرت سپری کرد و خداوند زندگی وی را با چنین عاقبت نیکویی به پایان رساند.
دشمنان حتی در مزار شهید سلیمانی به دنبال وی هستند
نصرالله ضمن تبریک و تسلیت شهادت شهیدان غزه و کرانه باختری و شهادت رزمندگان عراقی توسط آمریکا و همچنین شهادت شهیدان سوریه، یمن و لبنان گفت: دشمنان حتی در مزار شهید قاسم سلیمانی به دنبال وی هستند و ما او را در تمامی میدانها، چهره رزمندگان، اشکهای کودکان و بردباری بانوان میبینیم.
وی افزود: شهید قاسم سلیمانی امروز با قدرت در این نبرد حضور دارد. راه و روش حاج قاسم حمایت از جنبشهای مقاومت و تجهیز آن با تجهیزات، دانش و تولید بود. از نشانههای اخلاص در کارهای حاج قاسم این بود که تلاش داشت تمامی جنبشهای مقاومت به خودکفایی برسند. این قهرمانیها، نوآوریها و دستاوردهای میدانی در نوار غزه، نتیجه ۲ دهه تلاش مداومی بود که برادران ما در گروههای فلسطینی به انجام رساندند و حاج قاسم و یاران پاسدار وی نیز در کنار آنان بودند.
نصرالله گفت: در چنین روزهایی در سال ۲۰۱۱ نظامیان اشغالگر آمریکایی از عراق خارج شدند و کسی که آنان را مجبور به خروج کرد مقاومت از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ بود. اهالی این مقاومت قوی و با اقتدار در عراق و کسانی که از آن حمایت میکنند مشخص هستند. حاج قاسم با وجود تهدیدهای موجود پشت این مقاومت را خالی نکرد و حتی یک لحظه در ادامه حمایت از مقاومت عراق که این پیروزی را محقق کرد تردید نکرد.
وی افزود: جبهه مقاومت در سالهای اخیر بنا نهاده شد و در سالهای دورتر وجود نداشت. حاج قاسم سلیمانی شخصیت اصلی و مرکزی بود و هماهنگی و همکاری میان قدرتهای محور مقاومت را ایجاد کرد. حاج قاسم سلیمانی توجه ویژهای به این موضوع داشت که از طریق همکاری، هماهنگی، تبادل تجربه و ایجاد دید راهبردی یکپارچه برای منطقه و آینده نبرد در آن، میان جنبشهای مقاومت رابطه مستقیم برقرار باشد.
نصرالله گفت: محور مقاومت مانند محورهای دیگر که شخصی واحد رییس آن است، آن را اداره میکند و دستورهایی را صادر میکند نیست، بلکه محوری است که که راهبرد و دید راهبردی روشنی را دریافت میکند. دشمنان مشخص هستند، دوستان شناختهشده هستند و اهداف نیز روشن هستند. این موضع از نوآوریهای حاج قاسم است.
وی ادامه داد: در راستای همین دید راهبردی و همسویی با دید و ملاحظات ملی هر کدام از جنبشهای مقاومت بنا بر تصمیم خود اقدام میکند، جبهه را میگشاید یا میبندد. در محور مقاومت هیچ شخص یا گروه فرمانبرداری وجود ندارد بلکه، همگی انسانها و گروههایی بلندمرتبه و شریف هستند که برای امت خود پیروزی به ارمغان میآورند. این الگو در محور مقاومت تنها الگوی موجود در تاریخ بشریت است. بسیاری از آرزوهای بزرگ برای تحقق پیروزی به این الگو وابسته است و در عمل نیز این الگو پیروزی ساز است.
نصرالله افزود: حاج قاسم دبیر و مسوول این اقدام، الگو، مکتب و فرهنگ بود و هیچ چیز را از روی هوای نفس خود وارد نکرد. وی در اسلام، شکنجهدیدگان و مستضعفان ذوب شده بود، از این رو مسیر این جنبشها، مسیر پیروزی بوده است. پایداری افسانهای در یمن و سوریه از برکتهای این محور، روش و فرهنگ است.
مهمترین تجلی محور مقاومت در دریای سرخ رخ داد
وی ادامه داد: مهمترین تجلی محور مقاومت و خطرناکترین چالش آن در ماههای اخیر در موضوع عملیات طوفان الاقصی بود. جنبشهای مقاومت گامهای مهمی را با هدف قراردادن رژیم صهیونیستی و پایگاههای آمریکایی برداشتند، اما گام ویژه، چالش دریای سرخ بود که گامی شجاعانه، عظیم و موثر تا دورترین مرزها به شمار میآید.
بررسی نتیجههای عملیات طوفان الاقصی
نصرالله گفت: هنگامی که حجم نتیجهها و دستاوردهایی را که تاکنون محقق شده و آن چه ممکن است در آینده محقق شود در نظر بگیریم حجم جانبازیها در تمامی میدانها را درک خواهیم کرد و بیشتر از آن خشنود خواهیم شد. از نتیجههای عملیات طوفان الاقصی احیای مجدد مساله فلسطین و تحمیل جستن مجدد راهحل برای آن در تمامی نقاط جهان است، در حالی که پیش از این از یاد و از بین رفته بود.
وی افزود: عملیات طوفان الاقصی اثبات کرد که ملت فلسطین نمیتواند مردم، مقدسات و تاریخ خود را فراموش کند. از نتیجههای عملیات طوفان الاقصی و رخدادهای پس از آن افزایش تایید گزینه مقاومت در میان ملت فلسطین و امت اسلام است. از دیگر نتیجههای عملیات طوفان الاقصی و اتفاقات پس از آن تشویش چهرهای از اسرائیل در جهان است که رسانههای غربی و بخش از رسانههای رسمی عربی تلاش داشتند آن را به نمایش بگذارند. این نتیجه تاثیر فراوانی بر معادلات درگیری در منطقه دارد.
نصرالله گفت: در نتیجه رخدادهای هولناک غزه، تبعات اقدامات اسرائیل دامن خودش را گرفت. نظرسنجیها در آمریکا نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد از جوانان آمریکایی قایل به تجزیه اسرائیل و بازگرداندن تمامی سرزمین فلسطین به ملت فلسطین هستند. طوفان الاقصی و رخدادهای پس از آن صربهای مهلک ر به روند عادیسازی روابط با اسرائیل وارد کرد و برای جهان روشن شد که اسرائیل به هیچ قطعنامه بینالمللی احترام نمیگذارد. از دیگر نتیجههای طوفان الاقصی سستشدن بازدارندگی راهبردی است. برخی گفتند که روی بازسازی آن کار میکنند.
وی افزود: مقاومت لبنان هنگامی که این جبهه را گشود نترسیده بود و امروز بیشترین جرات و آمادگی برای انجام اقدامات خود را دارد. پس از ۳ ماه هیچکس در رژیم صهیونیستی ادعا نمیکند که با پیروزی روبرو شده است. از دیگر نتیجههای طوفانالاقصی و رخدادهای تمامی محورهای نبرد از بینرفتن اعتماد افراد رژیم به ارتش، دستگاههای امنیتی و مسولان سیاسی آن است.
نصرالله گفت: اسرائیل یک رژیم ساختگی است و رابطه افراد آن با این زمین بر اساس وجود امنیت برقرار است. هنگامی که صهیونیستها امنیت نداشته باشند، کار به پایان میرسد و آنها چمدانهایشان را جمع میکنند و میروند. این صحنه به وقوع خواهد پیوست. طوفان الاقصی و رخدادهای دیگر جبههها مفهوم پناهگاه امن را برای صهیونیستها را که بر اساس آن میلیونها یهودی به اسرائیل مهاجرت میکنند را از بین برد و مهاجرت معکوس آغاز شد.
وی افزود: از دیگر نتیجههای طوفان الاقصی و رخدادهای جاری در دیگر جبههها شکستن تصویر اسرائیل مقتدر است. سرزمین فلسطین از بحر تا نهر است و فقط متعلق به ملت فلسطین است. رژیم دشمن با صدها هزار آوار، مهاجرت معکوس و اوضاع وخیم روانی صهیونیستها و اقتصاد بحرانی دست و چنجه نرم میکند.
نصرالله گفت: از نتیجههای جنگ شکست در تحقق هدفهای دشمن است. آمریکا هنگامی که به اسرائیل میگوید از شهرها عقبنشینی کن، دلیلش این است که میترسد مقاومت فلسطین تمایل داشته باشد صهیونیستها بمانند تا کار آنان را بسازد. از نتیجههای مهم طوفان الاقصی آن است که چهرهای که از آمریکا تبلیغ میشد تخریب شد؛ زیرا امروز کسی که در غزه میجنگد آمریکاست و از برقراری آتشبس در غزه جلوگیری میکند.
جامعه بینالملل از هیچ ملتی حمایت نخواهد کرد
وی افزود: آن چه در غزه رخ داد ثابت کرد که ساختار، سازمانها و جامعه بینالملل نمیتواند از هیچ ملتی حمایت کند و این عبرتی برای همه ماست. این تجریه میگوید اگر ضعیف باشی جهان تو را به رسمیت نخواهد شناخت، از تو دفاع نخواهد کرد و برای تو گریه نخواهد کرد. آن چه از تو حمایت میکند توان، شجاعت، سلاحها، موشکها و حضور تو در میدان است. اگر قوی باشی احترام به خود را به جهان تحمیل میکنی.
طوفان الاقصی اسرائیل را در مسیر نابودی قرار داد
نصرالله گفت: با وجود مظلومیت شدید صحنه قدرت در غزه به چشم میخورد. آن چه رخ داد اسرائیل را در مسیر نابودی قرار داد. مسیری که ان شاءالله همگی آن را خواهیم داد و هیچکس نخواهد توانست از اسرائیل حمایت کند. طوفان الاقصی اسرائیل را در مسیر نابودی قرار داد، اما تاج و تختهای عربی باید مراقب خود باشند.
وی افزود: اسرائیل با تمامی تسلیحات و تجهیزات خود به حالت آمادهباش درآمده و این از برکتهای شتافتن مقاومت لبنان در گشودن جبهه است. اسرائیل این طور پنداشت که رخدادهای غزه میتواند لبنانیها را بترساند. آنها به صورت جدی در این اندیشه بودند که از این فرصت استفاده کنند و حزبالله را نابود کنند.
پاسخ ما به جنگ علیه لبنان حد و ضابطهای نخواهد داشت
نصرالله ادامه داد: مهمترین پیام مقاومت لبنان در هشتم و نهم اکتبر این بود که مقاوت شجاع و قوی است، نمیترسد و هیچ ملاحظه و محاسباتی در دفاع از کشور خود ندارد. ما تاکنون در جبهه با محاسبههایی در حال مبارزه بودهاینم، زیرا جانبازیهایی در میان است، اما اگر دشمن در این اندیشه باشد که جگی را علیه لبنان به راه بیاندازد در آن زمان مبارزه ما هیچ حد و مرز و ضابطهای نخواهد داشت.
وی افزود: هرکس به جنگ با ما میاندیشد پشیمان خواهد شد. جنگ با ما هزینه زیادی خواهد داشت. ما تاکنون منافع لبنان را در نظر گرفتهایم، اما اگر جنگی علیه ما به راه بیافتد مقتضای منافع لبنان آن است که ما نیز بدون هرگونه ضابطهای بجنگیم.
ترور العاروری بدون پاسخ نخواهد ماند
نصرالله ادامه داد: ترور شیخ صالح العاروری جنایتی خطرناک است که یدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند. میدان جنگ و شب و روزهای آتی پیشِ روی ما هستند.
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