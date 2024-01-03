به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت «عبدالله توکلیلاهیجانی» در سومین نمایشگاه بینالمللی اتو شو (خودروهای سبک و سنگین) تبریز با تاکید بر اینکه صنعت خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کند تا شاهد رشد مضاعف در این حوزه باشیم، اظهار داشت: خودروسازان از طریق توسعه محصول و استفاده از فناوریهای نوین میتوانند خودروهای کیفی و رقابتپذیر تولید کنند.
وی افزود: به هر میزان که خودروسازان در مسیر توسعه محصول تلاش کنند، به همان اندازه میتوان بر زنجیره ارزش خودرو اثر گذاشت و از مونتاژ کاری و وابستگی به خارج از کشور فاصله گرفت. پروژههای مختلفی در زمینه برقیسازی حمل و نقل عمومی، تولید و واردات خودروهای برقی توسط خودروسازان داخلی تعریف شده است و مهندسان در حال فعالیت در این خصوص هستند.
وی گفت: تولیدکنندگان خودرو، در مورد فناوریهای نوین صنعت خودرو میتوانند رویکردهای متعددی را پیگیری کنند؛ این رویکردها شامل برقیسازی، خودروهای متصل، همجوشی دادهها و خودروهای حمل و نقل اشتراکی و خودران است. حرکت به این سمت چهره خودروسازی کشور را تغییر میدهد و حتی این فرصت را فراهم میکند که خودروسازان کشورمان در بازارهای جهانی نقش آفرین شوند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با تاکید بر اینکه چشمانداز خوبی در انتظار صنعت خودرو کشور است، اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم، توانستهایم از مسیرهای سخت صنعت خودرو عبور کنیم و در حال حاضر ضمن فاصله گرفتن از تولید شکننده سالهای گذشته به تولید نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو دست یافتیم.
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