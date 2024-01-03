اقدامات مذبوحانه دشمنان اثری در عزم راسخ مردم ما نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» طی پیامی وقوع حادثه ناجوانمردانه و تروریستی انفجار در گلزار شهدای کرمان که به شهادت و مجروحیت جمع زیادی از هموطنان عزیز منجر شد را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وقوع حادثه ناجوانمردانه و تروریستی انفجار در گلزار شهدای کرمان که به شهادت و مجروحیت جمع زیادی از هموطنان عزیز منجر شد، موجب تأسف و تأثر گردید.
این فاجعه مصیبتبار و غیرانسانی که در نهایت رذالت، بیشرمی و عداوت دشمنان علیه ملت رشید ایران روی داد و مردان، زنان و کودکان بیدفاع را مظلومانه در خون کشانید ثابت کرد که این جاهلان و کوردلان تا چه اندازه از حضور پرشور مردم در دفاع از آرمانهای نظام و میثاق با شهدا ترس و نگرانی دارند.
مردم رشید و متدین این مرز و بوم از وفاداری خویش با مواضع انقلابی که سالها بر آن ایستادگی کردهاند دست برنخواهند داشت و این اقدامات مذبوحانه و عاجزانه که با دست عیان دشمنان اجرا میشود هیچگونه اثری در عزم راسخ و متعهدانه آنان نخواهد داشت.
عذاب و نفرین خداوند بر ایادی کفر و الحاد که بهدلیل عجز و ناتوانی از رویارویی در میادین نبرد و رزم، اینگونه با بیشرمی و سفاکی بهترین بندگان خدا را آماج دشمنی و کینهورزی خویش قرار میدهد.
لازم است نهادهای امنیتی و انتظامی با جدیت نسبت به شناسایی عاملان و آمران این حادثه خونین اقدام کرده و مراکز درمانی در رسیدگی به وضعیت مجروحان و مصدومان عمل کنند. همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با بررسی زوایای این فاجعه گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحناله الفدا، مقام معظم رهبری، مردم ولایتمدار ایران و خانوادههای شهدای این حادثه، برای ارواح طیبه شهیدان والامقام علو درجات و رحمت واسعه و برای مجروحین شفای عاجل و کامل را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقرقالیباف
رئیسمجلسشورایاسلامی
