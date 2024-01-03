حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان جنایتی نابخشودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهارمین سالگرد شهادت قاسم سلیمانی با حضور یدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و خانواده این شهید شامگاه امروز چهارشنبه ۱۳ دی در مصلی تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم زینب سلیمانی با عرض تسلیت حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: تعرض به مردان، زنان و کودکانی که برای گرامیداشت قهرمان خود به سمت قبور شهدا حرکت می‌کردند، جنایتی نابخشودنی است. به نمایندگی از خانواده شهید سلیمانی این حادثه دردناک و خونین را محکوم و برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده شهدا صبر مسئلت می‌کنم.

وی ادامه داد: امسال سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) همزمان شد. کسانی که با روحیه و مشی حاج قاسم آشنا بودند می‌دانند چقدر دلباخته بانوی دو عالم بود و چگونه در سختی‌ها به ساحت ایشان پناه می‌برد و مدد می‌گرفت.

فرزند شهید سلیمانی افزود: در عین حال امسال حادثه مهم دیگری در منطقه رخ داد و امت اسلام را متأثر کرد. ملت مظلوم فلسطین بعد از سال‌ها رنج و محنت در عملیاتی کاملاً فلسطینی و با تکیه بر توانایی ذاتی و با همت جوانان خود دشمن سفاک خود را متحیر و پیروزی بزرگی را به ارمغان آورند. دشمن صهیونیستی که در شوک این عملیات بود دست به اقدامی جنون‌آمیز زد و تلاش کرد با بمباران مدرسه، کلیسا، اماکن مسکونی و بیمارستان‌ها و کودک‌کشی آبروی از دست رفته خود را باز یابد اما افکار عمومی جهان با هر دین و نژادی این جنایت را محکوم کردند و رژیم اسرائیل این بار در اذهان عمومی مردم جهان فروپاشید. اگرچه فروپاشی عینی این رژیم نیز دور از دسترس نیست و آینده قطعی از آن مقاومت است‌.

سلیمانی گفت: همین فروپاشی این رژیم درمانده را به ترورهای کور وا می‌دارد. اینک با نقض قوانین بین‌المللی و حاکمیت سرزمینی لبنان و سوریه، دو مجاهد بزرگ یعنی سیدرضی موسوی و صالح العاروری را ظرف مدت اندکی به شهادت می‌رساند. این مهمترین نشانه ضعف این رژیم است اما این خون سبب بالندگی مقاومت می‌شود.

وی افزود: اگر حیات مادی شهید سلیمانی امروز ادامه داشت، همه توجه او به سمت فلسطین و مردم غزه بود، به همین دلیل شعار اصلی چهارمین سالگرد شهادتش «شهید القدس» انتخاب شد. امروز قدس مرز همه انسان‌های آزاده و آگاه است. امیدواریم در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی همه مردم به یاری مردم مظلوم فلسطین بشتابند و آنان را به هر طریقی کمک کنند.