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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۱۴

زینب سلیمانی مطرح کرد؛

حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان جنایتی نابخشودنی است

حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان جنایتی نابخشودنی است

فرزند شهید قاسم سلیمانی گفت: تعرض به مردان، زنان و کودکانی که برای گرامیداشت قهرمان خود به سمت قبور شهدا حرکت می‌کردند، جنایتی نابخشودنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهارمین سالگرد شهادت قاسم سلیمانی با حضور یدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و خانواده این شهید شامگاه امروز چهارشنبه ۱۳ دی در مصلی تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم زینب سلیمانی با عرض تسلیت حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: تعرض به مردان، زنان و کودکانی که برای گرامیداشت قهرمان خود به سمت قبور شهدا حرکت می‌کردند، جنایتی نابخشودنی است. به نمایندگی از خانواده شهید سلیمانی این حادثه دردناک و خونین را محکوم و برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده شهدا صبر مسئلت می‌کنم.

وی ادامه داد: امسال سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) همزمان شد. کسانی که با روحیه و مشی حاج قاسم آشنا بودند می‌دانند چقدر دلباخته بانوی دو عالم بود و چگونه در سختی‌ها به ساحت ایشان پناه می‌برد و مدد می‌گرفت.

فرزند شهید سلیمانی افزود: در عین حال امسال حادثه مهم دیگری در منطقه رخ داد و امت اسلام را متأثر کرد. ملت مظلوم فلسطین بعد از سال‌ها رنج و محنت در عملیاتی کاملاً فلسطینی و با تکیه بر توانایی ذاتی و با همت جوانان خود دشمن سفاک خود را متحیر و پیروزی بزرگی را به ارمغان آورند. دشمن صهیونیستی که در شوک این عملیات بود دست به اقدامی جنون‌آمیز زد و تلاش کرد با بمباران مدرسه، کلیسا، اماکن مسکونی و بیمارستان‌ها و کودک‌کشی آبروی از دست رفته خود را باز یابد اما افکار عمومی جهان با هر دین و نژادی این جنایت را محکوم کردند و رژیم اسرائیل این بار در اذهان عمومی مردم جهان فروپاشید. اگرچه فروپاشی عینی این رژیم نیز دور از دسترس نیست و آینده قطعی از آن مقاومت است‌.

سلیمانی گفت: همین فروپاشی این رژیم درمانده را به ترورهای کور وا می‌دارد. اینک با نقض قوانین بین‌المللی و حاکمیت سرزمینی لبنان و سوریه، دو مجاهد بزرگ یعنی سیدرضی موسوی و صالح العاروری را ظرف مدت اندکی به شهادت می‌رساند. این مهمترین نشانه ضعف این رژیم است اما این خون سبب بالندگی مقاومت می‌شود.

وی افزود: اگر حیات مادی شهید سلیمانی امروز ادامه داشت، همه توجه او به سمت فلسطین و مردم غزه بود، به همین دلیل شعار اصلی چهارمین سالگرد شهادتش «شهید القدس» انتخاب شد. امروز قدس مرز همه انسان‌های آزاده و آگاه است. امیدواریم در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی همه مردم به یاری مردم مظلوم فلسطین بشتابند و آنان را به هر طریقی کمک کنند.

کد مطلب 5984837

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