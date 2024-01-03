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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

یکی از سران طوایف سیستان و بلوچستان:

ترس دشمن از مکتب حاج قاسم سلیمانی است

ترس دشمن از مکتب حاج قاسم سلیمانی است

زاهدان- یکی از سران طوایف سیستان و بلوچستان، گفت: ترس دشمن از مکتب حاج قاسم سلیمانی است.

محمد شاهوزهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت شماری از هموطنان در پی اقدام تروریستی در حاشیه برگزاری چهارمین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، خواستار شناسایی، دستگیری و مجازات عوامل خرابکار و مزدوران دشمن در حادثه تروریستی استان کرمان شد و گفت: اقدام تروریستی که باعث مجروح شدن و شهادت شماری از هموطنان در حاشیه مراسم سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شد، به شدت محکوم است.

وی بیان کرد: این اقدام خونبار و دردناک مبنی بر شهادت شماری از هموطنان و مجروح شدن شماری دیگر، آن هم در مراسم باشکوه سالگرد سردار دل‌ها قلب تمام مردم سیستان و بلوچستان و ایران را جریحه دار کرده، ما ضمن محکوم کردن این حادثه فجیع، خواستار شناسایی، دستگیری و مجازات عوامل خرابکار و مزدوران دشمن هستیم.

وی اضافه کرد: ملت بزرگ ایران تاکنون چندین هزار شهید را تقدیم راه اسلام، انقلاب و میهن کرده اند و همچنان در این مسیر حرکت می‌کنند و گرچه داغدار عزیزان از دست رفته خود هستند، اما در دام پلید دشمنان گرفتار نشده و انتقامی سخت از دشمنان خواهند گرفت.

سرطایفه شاهوزهی گفت: تمام مردم بلوچ و اهل سنت، از حادثه تروریستی استان کرمان در ناراحتی به سر برده و با خانواده‌های داغدیده همدردی می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: عوامل این حادثه غمبار، هر چه سریع‌تر شناسایی، دستگیر و به مجازات اقدام خود برسند.

وی ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی، فاتح قلوب میلیونها نفر در کشور و خارج از مرزها است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن از نام حاج قاسم بیشتر از زنده بودن این فرمانده دلاور ترس و واهمه دارد، از اینکه میلیون‌ها سلیمانی، ادامه دهنده راه و مکتب سلیمانی هستند بیش از پیش می‌ترسد.

کد مطلب 5984636

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