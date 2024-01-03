پیام تسلیت نماینده ولی فقیه خوزستان در پی حادثه تروریستی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان در پی حادثه تروریستی برای زائران مزار شهید سلیمانی در مسیر گلزار شهدای کرمان پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: عظمت و سنگینی حادثه گلزار شهدای کرمان ناراحت و بهت زدهمان کرده است. دشمن جرار و غدار صهونیستی که هم اکنون در غزه مقاوم و قهرمان دستش به خون بیش از ۲۲ هزار فلسطینی آلوده است همان جنایت را در ایران اسلامی انجام داده است.
در ادامه پیام نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تصریح شده است: اسرائیل رژیم کودک کشی است که نظیر آن را در تاریخ در مثل فرعون و نمرود میتوان یافت. خواری و ذلت این رژیم سفاک آن قدر به اوج رسیده که برای انتقام چارهای جز کشتار زنان و کودکان بیگناه نمیبیند. بی شک مردان غیور سردار سلیمانی انتقام خون مظلومانه زائران آن سردار عزیز را از عاملان و طراحان آن خواهند گرفت.
در پیام حجتالاسلام و المسلمین موسوی فرد آمده شده است: این جانب به خانوادههای شهدای مظلوم این حادثه ترویستی تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال علو مقام و مرتبت این شهدای عزیز را تقاضا میکنم. همچنین عافیت و صحت کامل مجروحان حادثه را از خداوند مسئلت میکنم.
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