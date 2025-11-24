به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر هشت شهید گمنام دفاع مقدس که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در اهواز برگزار شد، با تسلیت این ایام به مردم خوزستان، جایگاه شهدا را در پیشگاه خداوند متعال بی‌بدیل دانست.

وی اظهار کرد: شهدای ما در مسیر احیای دین و تثبیت آن گام برداشتند و جایگاه آنان نزد خداوند آن‌قدر والا است که اهل‌بیت (ع) آرزوی شهادت داشتند. نخستین قطره خون شهید بر زمین که می‌ریزد، هفت پاداش الهی نصیب او می‌شود و گناهانش جز حق‌الناس بخشیده می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد افزود: شهیدان با اخلاص و ایثار، نظر به وجه‌الله می‌کنند و آرامش حقیقی را در این مقام می‌یابند. همان‌گونه که بزرگان دین، از جمله شهید ثانی، شب‌های قدر را با دعا برای توفیق شهادت سپری می‌کردند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به نقش خون شهدا در شکل‌گیری مقاومت گفت: اگر امروز مقاومت در غزه، عراق، یمن و سوریه حرف اول را می‌زند، به برکت خون شهداست. این شهیدان از نیروهای مسلح، بسیج و سپاه جانفشانی کردند تا عزت ایران اسلامی پایدار بماند.

وی در ادامه خطاب به بانوان حاضر در مراسم تأکید کرد: مجاهدت امروز زنان، حفظ و ترویج حجاب فاطمی است که مطالبه صدیقه اطهر (س) محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در پایان ضمن قدردانی از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و نیروهای مسلح گفت: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق ادامه راه شهدا را عطا کند و این مسیر نورانی در جامعه زنده بماند.