برگزاری اختتامیه جشنواره ابوذر استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قوامی‌مشفق صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر کار خود را از دیماه سال ۱۴۰۱ آغاز و تا دیماه سال ۱۴۰۲ پذیرای آثار تولیدی اهالی رسانه استان همدان بود، گفت: از مجموع یک هزار و ۲۵۰ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره و تصمیم هیأت انتخاب اولیه، در مجموع ۶۳۵ اثر به مرحله داوری راه پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه علاقمندان آثار خود را در قالب‌های گزارش خبری، گزارش تحقیقی و تحلیلی، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست ارسال کرده‌اند، اظهار کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره طی هفته جاری برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان همدان در ادامه صحبت‌های خود به تشریح محورهای این جشنواره پرداخت و گفت: محورهای نهمین دوره از این جشنواره نیز «مهار تورم - رشد تولید»، «جهاد تبیین»، «پیوند رسانه و صنعت»، «مقابله با آسیب‌های اجتماعی»، «دستاوردهای انقلاب اسلامی»، «بسیج و حوزه‌های عمل»، «امید و نشاط آفرینی»، «خانواده، جامعه و فرزندآوری»، «سبک زندگی ایرانی و اسلامی (عفاف و حجاب)» و «رسانه و گروه‌های جهادی» بود که علاقمندان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

وی از برگزاری مراسم اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر و گردهمایی اهالی رسانه و همچنین یادبود شهدای خبرنگار غزه با حضور و سخنرانی دکتر صفار هرندی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و مسوولان استانی در ۲۱ دیماه ۱۴۰۲ خبر داد.

قوامی مشفق تصریح کرد: هر ساله از بین اهالی رسانه استان، نفرات برگزیده در سطح کشوری جشنواره حضور دارند که امیدواریم امسال نیز همچون سال‌های گذشته برگزیدگان در سطح کشوری حضور پر رنگی داشته باشند و مجدد این افتخار نصیب اهالی رسانه استان همدان شود.