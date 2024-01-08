به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی دنبال انتخاب جانشین برای یحیی گل محمدی در نیم فصل دوم است که سرمربی سرخپوشان استعفای کتبی به باشگاه نداده است.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه از ابتدای فصل چالش‌های متعددی با گل محمدی داشت که اوج آنها بی توجهی به نامه اخطار سرمربی تیم به باشگاه بابت عدم دریافت مطالبت فصل گذشته و همچنین فصل جاری این تیم بود.

درویش نه تنها در همان برهه زمانی تصمیم به جریمه ۱۰ درصدی اعضای تیم با مصوبه هیأت مدیره باشگاه گرفت بلکه مطالبات گل محمدی را نیز به طور کامل پرداخت نکرد تا مشکلات سر جای خود باقی بماند.

رفتار درویش با کادر فنی و بازیکنان تیم کار را به جایی رساند که هیأت مدیره باشگاه نیز علیه مدیرعامل موضع گرفت تا زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر درویش نیز به گوش برسد.

عدم موافقت سازمان‌های مربوطه مبنی بر بازگشت یکی از مدیران عامل سابق سرخپوشان باعث شد تا درویش به فعالیت خود ادامه دهد ولی طاقت گل محمدی لبریز شد تا پس از بازی با مس رفسنجان در آخرین بازی دور رفت از پست خود استعفا دهد.

گل محمدی با وجود استعفای شخصی خواستار رسیدگی به درخواست کتبی دو ماه پیش خود مبنی بر فسخ قرارداد است. او بابت مطالبات فصل گذشته مبلغی حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طلب دارد. همچنین در فصل جاری نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌خواهد که درویش همچنان آن را نپرداخته است.

وکیل گل محمدی در آخرین دیدار خود با درویش اعلام کرد حاضر به دریافت ۸ میلیارد تومان و سپس امضای تفاهم نامه برای عدم هرگونه شکایت از سرخ‌ها است. این در حالی است که درویش همچنان از هرگونه توافق با یحیی امتناع می‌کند و انتظار دارد سرمربی سرخ‌ها بدون دریافت پول از این تیم جدا شود.

گل محمدی که برای پشت سر گذاشتن تعطیلات به خارج از کشور رفته است دیگر حاضر به مذاکره با مدیرعامل باشگاه نیست اما پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد یکی از اعضای پر نفوذ هیأت مدیره همچنان علاقه به بازگشت اوست تا شاید همین امر تغییرات مهمی را در کادر مدیریتی ایجاد کند.