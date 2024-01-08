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کد مطلب 5988893
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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴

نماهنگ مهدی رسولی برای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ مهدی رسولی برای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مهدی رسولی مداح سرشناس کشورمان همزمان با ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی نماهنگ «عکس دست» را منتشر کرد.

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