دریافت 19 MB کد مطلب 5988893 https://mehrnews.com/x33Vmk ۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴ کد مطلب 5988893 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴ نماهنگ مهدی رسولی برای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مهدی رسولی مداح سرشناس کشورمان همزمان با ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی نماهنگ «عکس دست» را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط محفل شعر مقاومت با حضور شاعران کرمانشاهی برگزار شد فرزند شهید رضا اکبرزاده برای شهید حاج قاسم سلیمانی مداحی کرد لزوم ارتقای دانش جامعه مداحان/ عَلَم جهاد تبیین بر دوش ستایشگران برچسبها مهدی رسولی نوحه و مداحی قاسم سلیمانی شهید سلیمانی
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