پاری سن ژرمن خواهان جذب بنزما

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بنزمان ستاره فرانسوی دنیای فوتبال و برنده توپ طلا در سال ۲۰۲۲ تابستان گذشته، با عقد قراردادی به تیم الاتحاد عربستان پیوست تا پس از کریستیانو رونالدو تبدیل به دومین ستاره مطرح فوتبال جهان تبدیل شود که راهی لیگ حرفه‌ای عربستان شده است.

بنزما برخلاف تصور نتوانست درخششی که در رئال مادرید را داشت را در الاتحاد داشته باشد و در بازی‌های مهم و حساس عملکرد خوبی را برای الاتحاد از خود به جای نگذاشت. اوج انتقادات از بنزما زمانی بالا گرفت که این تیم برابر النصر با نتیجه ۵ بر ۲ متحمل شکست شد و دو گل الاتحاد توسط عبدالرزاق حمدالله به ثمر رسید و در طرف مقابل رونالدو توانست برای النصر ۳ گل بزند تا نقش پررنگی در پیروزی تیمش داشته باشد.

کریم بنزما در این بازی هیچ اثر مثبتی از خود به جای نگذاشت و پس از پایان بازی به دلیل خشم هواداران الاتحاد مجبور شد صفحه اجتماعی خود در فضای مجازی را غیر فعال کند و راهی فرانسه شد. در همین حال و با توجه به نقل و انتقالات ژانویه (تابستانی) رسانه‌های عربی خبر از علاقه باشگاه پاری سن ژرمن برای جذب ۶ ماهه ستاره سابق تیم ملی فرانسه و باشگاه رئال مادرید دادند و باید دید این موضوع به واقعیت می‌پیوندد یا خیر.