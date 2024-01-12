به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «علی القحوم»، از اعضای ارشد انصارالله یمن در نخستین واکنش به بمباران اهدافی در کشورش توسط ائتلاف آمریکایی و انگلیسی اعلام کرد: جنگ شدید در دریای سرخ و هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا و انگلیس و اقدامات بزرگتر علیه متجاوزان در راه است.
علی القحوم افزود: «اکنون با قدرت به ناوهای آمریکایی و انگلیسی در دریای سرخ پاسخ میدهیم.»
گزارشهای اولیه از پرتاب یک سری موشکهای پرتاب شده به سوی اهدافی در یمن حکایت دارد.
پنتاگون با اعلام بیانیهای تائید کرد که آمریکا به ۱۰ هدف در یمن حمله کرده است.
خبرگزاری رسمی صبا در صنعا نیز تائید کرد که متجاوزان آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی چندین حمله به پایتخت، شهر صنعا، و استانهای حدیده، صعده و ضمار انجام دادند.
یک مقام نظامی آمریکایی به الجزیره گفته است که حمله به مواضعی در یمن را با مشارکت کشتیها، هواپیماهای جنگی و زیردریاییها آغاز کردهایم.
همچنین یک مقام آمریکایی به سی ان ان گفت: ارتش آمریکا حملاتی را علیه چندین هدف در مناطق تحت کنترل انصارالله در یمن انجام داد و این حملات توسط جتهای جنگنده و موشکهای تاماهاوک انجام شد.
شبکه ان. بی. سی نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که عملیات مشترک ارتش آمریکا و انگلیس، اهدافی را در یمن هدف قرار داد.
خبرنگار الجزیره حمله به ۴ هدف در منطقه عبس، استان حج و غرب یمن ر تائید کرده است.
رسانههای اسرائیلی نیز گزارشی از اصابت موشک زمین به زمین به یک کشتی آمریکایی در دریای سرخ را مطرح کردند.
یک مقام آمریکایی هم گفته است که حملات علیه یمنیها سایتهای رادار، سکوهای پهپادی، موشکها و سایتهای نظارتی و گشت زنی ساحلی را هدف قرار داده است.
این مقام آمریکایی به الجزیره گفت: حملات علیه مواضع یمن پایان یافته است، اما ما این حق را برای خود محفوظ میداریم که در صورت ادامه تهدیدها پاسخ دهیم.
وبگاه پولیتیکو به نقل از یکی از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن و لندن، با حمایت استرالیا، هلند، بحرین و کانادا، حملاتی را علیه اهدافی در یمن انجام دادند.
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