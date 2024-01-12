تجاوز نظامی انگلیس و آمریکا به ۱۰ نقطه یمن /انصارالله پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارش‌های اولیه از انفجارهای قوی در شهر حدیده یمن حکایت دارد.

گزارش‌های اولیه از پرتاب یک سری موشک‌های پرتاب شده به سوی اهدافی در یمن حکایت دارد.

پنتاگون با اعلام بیانیه‌ای تائید کرد که آمریکا به ۱۰ هدف در یمن حمله کرده است.

خبرگزاری رسمی صبا در صنعا نیز تائید کرد که متجاوزان آمریکایی، اسراییلی و انگلیسی چندین حمله به پایتخت، شهر صنعا، و استان‌های حدیده، صعده و ضمار انجام دادند.

یک مقام نظامی آمریکایی به الجزیره گفته است که حمله به مواضعی در یمن را با مشارکت کشتی‌ها، هواپیماهای جنگی و زیردریایی‌ها آغاز کرده‌ایم.

حملات ارتش آمریکا و انگلیس به مناطقی در یمن

همچنین یک مقام آمریکایی به سی ان ان گفت: ارتش آمریکا حملاتی را علیه چندین هدف در مناطق تحت کنترل انصارالله در یمن انجام داد و این حملات توسط جت‌های جنگنده و موشک‌های تاماهاوک انجام شد.

شبکه ان. بی. سی نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که عملیات مشترک ارتش آمریکا و انگلیس، اهدافی را در یمن هدف قرار داد.

خبرنگار الجزیره حمله به ۴ هدف در منطقه عبس، استان حج و غرب یمن را تایید کرده است.

رسانه‌های اسراییلی نیز گزارشی از اصابت موشک زمین به زمین به یک کشتی آمریکایی در دریای سرخ را مطرح کردند.

یک مقام آمریکایی هم گفته است که حملات علیه یمنی‌ها سایت‌های رادار، سکوهای پهپادی، موشک‌ها و سایت‌های نظارتی و گشت زنی ساحلی را هدف قرار داده است.

مقام آمریکایی: حملات علیه مواضع یمن پایان یافته است

این مقام آمریکایی به الجزیره گفت: حملات علیه مواضع یمن پایان یافته است، اما ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که در صورت ادامه تهدیدها پاسخ دهیم.

وبگاه پولیتیکو به نقل از یکی از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن و لندن، با حمایت استرالیا، هلند، بحرین و کانادا، حملاتی را علیه اهدافی در یمن انجام دادند.

پیش از این، «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس و در واکنش به احتمال حمله نظامی ائتلاف آمریکا و انگلیس علیه یمن، گفت: «فرض کنیم آمریکا امشب به یمن حمله کرد و فردا صبح حمله به غزه متوقف شد یا اعلام شد که حمله آمریکا به یمن متوقف شده است، اما ما به آمریکایی‌ها تأکید می‌کنیم که جنگ بین ما و کسی که به ما حمله کرده، هرگز متوقف نخواهد شد و ما به هدف قرار دادن ناوهای متجاوزان و کشتی‌های تجاری، پایگاه‌ها و منافع آن‌ها ادامه خواهیم داد و چه بسا جنگ بین ما و متجاوزان برای سال‌ها ادامه یابد.»

این عضو ارشد انصارالله یمن همچنین گفت: «آمریکا و انگلیس باید از حمله پیشین خود به یمن با رهبری رژیم سعودی درس عبرت بگیرند. جنگ قبلی فقط برای چند هفته و یا چند ماه برنامه ریزی شده بود، ولی این جنگ بیش از هشت سال طول کشید و ما قوی‌تر و پیروز میدان از این معرکه بیرون آمدیم و آن‌ها شکست خوردند و زیان دیدند.»

ساعاتی پیش از این نیز، یک مقام نظامی آمریکایی در گفت و گو با الجزیره تائید کرد که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به حالت آماده باش درآمدند. به گفته این مقام نظامی آمریکایی، واشنگتن از فعالیت‌های یمن در منطقه بسیار نگران است.

این مقام نظامی آمریکایی به الجزیره گفت: ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که به هرگونه حمله به نیروهای خود در مکان و زمان مناسب پاسخ دهیم.

همچنین برخی رسانه‌های اسراییلی اعلام کردند که هواپیماهای نظامی و اطلاعاتی «ائتلاف بین المللی» از پایگاه‌های خود در خلیج فارس به سمت یمن و خلیج عدن برخاستند.

منابع عبری زبان همچنین گزارش دادند که تل آویو سطح هشدار پدافند هوایی را در سراسر شهرها و شهرک‌ها همزمان با احتمال حمله علیه یمن و در صورت هرگونه پاسخ متقابل از یمن افزایش داده است.

از سوی دیگر «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس برنامه ریزی برای حملات هوایی علیه یمن را تأیید کرد و مدعی شد که این حملات در قالب پاسخ به رهبری ایالات متحده علیه یمن محدود خواهد بود.

همزمان منابع دیگر انگلیس از جمله بریتیش تایمز به نقل از منابع خود اعلام کردند که نخست وزیر انگلیس با انجام حملات هوایی علیه سایت‌های نظامی در یمن موافقت کرد.

تایمز در ادامه گزارش خود نوشت که چندین روز در مورد اهداف یمنی‌ها که باید مورد حمله قرار گیرند تا درگیری به یک جنگ همه جانبه تبدیل نشود، گفت و گو و مذاکره صورت گرفته است.

در عین حال، نخست وزیر اسکاتلند در واکنش به احتمال همراهی انگلیس با آمریکا در حمله به یمن گفت که انگلیس سابقه خوبی از مداخله نظامی در خاورمیانه ندارد، بنابراین پارلمان باید از جزئیات این عملیات مطلع شود و نمایندگان مجلس باید در مورد هر تصمیمی برای پیگیری اقدام نظامی پیشنهاد شده توسط دولت انگلیس بحث و بررسی کنند.

فایننشال تایمز هم به نقل از منابع خود گزارش داد که گزینه‌های حمله به پایگاه‌های یمنی‌ها با استفاده از جت‌های جنگنده و موشک‌های تاماهاوک از زیردریایی‌های انگلیسی خواهد بود.

ساعتی پیش از این، روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شده بود که پنتاگون گزینه‌هایی را برای هدایت حملات خاص علیه سایت‌های مربوط به نیروهای یمنی در خاک یمن در نظر گرفته است.

در این گزارش ادعا شده است که پنتاگون در نظر دارد سایت‌های پرتاب موشک و انبارهای تسلیحاتی نیروهای یمنی را هدف قرار دهد.

وبگاه آکسیوس نیز به نقل از یک مقام ارشد تل آویو ادعا کرده است که به حمله آمریکا به نیروهای یمنی در خاک یمن بسیار نزدیک هستیم.

بلومبرگ نیز در این خصوص اعلام کرد که چالش پیش روی ایالات متحده و متحدانش در یمن چگونگی دستیابی به تعادل بین نیاز به جلوگیری از حملات بیشتر و خطر شعله‌ور شدن درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه است.

دبیر کل جنبش انصارالله یمن: تجاوز آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند

این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که عصر پنجشنبه، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی»، دبیرکل جنبش انصار الله یمن در سخنانی اظهار داشت: ما انشاالله از انجام هیچ کاری دریغ نکرده و با تجاوزات آمریکا مقابله خواهیم کرد. بدون شک هیچ تجاوز آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند. پاسخ به هرگونه تجاوز آمریکا در سطح عملیاتی که اخیراً با بیش از ۲۴ پهپاد و چندین موشک انجام شد، باقی نخواهد ماند بلکه بیشتر از آن خواهد بود.

دبیرکل جنبش انصار الله یمن همچنین تأکید کرد: موضع یمن در جلوگیری از عبور کشتی‌های مرتبط با اسراییل از دریای سرخ و هدف قرار دادن آنها بسیار مؤثر و تأثیرگذار است. عملیات‌های دریایی یمن خسارات هنگفتی را بر اقتصاد دشمن صهیونیستی وارد کرده و دامنه این خسارت‌ها به حامیان آن نیز امتداد یافته است.

ملت یمن، ترسی از آمریکا ندارند و از کسانی نیستند که نهایت موضعگیری‌شان این باشد که آمریکا را خشمگین نکنند. ما از ناراحتی آمریکا، اسراییل و انگلیس، بسیار خرسندیم. آمریکا و انگلیس همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا سایر کشورها را در ائتلاف خود علیه یمن شریک کنند، ولی هر کس خود را شریک حمله به ملت ما کند، بازنده خواهد بود.

نخستین واکنش انصارالله یمن

«علی القهوم»، از اعضای ارشد انصارالله یمن در نخستین واکنش به بمباران اهدافی در کشور توسط ائتلاف آمریکایی و انگلیسی اعلام کرد: جنگ شدید در دریای سرخ و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا و انگلیس و اقدامات بزرگ‌تر علیه متجاوزان در راه است.

علی القهوم افزود: «اکنون با قدرت به ناوهای آمریکایی و انگلیسی در دریای سرخ پاسخ می‌دهیم.»

معاون وزیر امور خارجه در دولت صنعا: آمریکا و انگلیس برای پرداخت هزینه سنگین تجاوز به یمن آماده شوند

«حسین العزی»، معاون وزیر امور خارجه در دولت صنعا در واکنش به بمباران یمن اعلام کرد: «کشورمان مورد حمله تهاجمی گسترده ناوها، زیردریایی‌ها و هواپیماهای جنگی آمریکایی و انگلیسی قرار گرفته است.»

این مقام یمنی افزود: «بدون شک لندن و واشنگتن باید برای پرداخت هزینه سنگین این اقدامات و تجاوزات آماده شوند.»

بیانیه بایدن درباره حمله به یمن

«جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا در نخستین واکنش به بمباران یمن از سوی ائتلاف دریایی آمریکا و انگلیس مدعی شد: «حملات در دریای سرخ، نیروهای آمریکایی و ملوانان غیرنظامی را به خطر انداخته بود.»

به گفته بایدن، خدمه بیش از ۲۰ کشور در اقدامات و تحرکات دریایی تهدید یا گروگان گرفته شده‌اند.

جو بایدن افزود: «اقدام دفاعی امروز در پی تشدید حملات شورشیان یمنی علیه کشتی‌های تجاری انجام شد و تحت هدایت من، نیروهای آمریکایی با همکاری بریتانیا حملاتی را علیه تعدادی از اهداف در یمن انجام دادند.»

رییس جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد: «حملات پیامی است مبنی بر اینکه ما حملات به نیروهای خود و به خطر افتادن آزادی دریانوردی را تحمل نخواهیم کرد و در صورت لزوم از دادن دستورات بیشتر برای محافظت از مردم و جریان آزاد تجارت بین‌المللی تردید نخواهم کرد.»

بایدن همچنین افزود: «این حملات با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند انجام شد و سایت‌هایی را هدف قرار دادند که برای به خطر انداختن ناوبری استفاده می‌شدند.

واکنش بین المللی به حملات بی پروای یمنی‌ها محکم و متحد بود. ما به همراه ۱۳ متحد و شریک خود به یمن هشدار دادیم که اگر حملاتشان متوقف نشود، شورشیان عواقب آن را متحمل خواهند شد.»

نخست وزیر انگلیس تجاوز نیروهایش به یمن را تائید کرد

«ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس پس از تجاوز نیروهای نظامی این کشور به اهدافی در یمن و در مشارکت با نیروهای آمریکایی، اعلام کرد: نیروی هوایی سلطنتی حملات هدفمندی را علیه تأسیسات نظامی مورد استفاده یمنی‌ها انجام داد.

نخست وزیر انگلیس در این ارتباط گفت: اقدامات محدود، ضروری و متناسبی برای دفاع از خود انجام دادیم. هدف از اقدامات ما تضعیف توانایی‌های نظامی یمنی‌ها و حفاظت از کشتیرانی جهانی است.

سوناک در ادامه گفت: از یمنی‌ها می‌خواهیم حملات خود را متوقف کنند و برای کاهش تنش گام‌هایی بردارند، اما با وجود هشدارهای مکرر جامعه جهانی، یمنی‌ها به حملات خود در دریای سرخ ادامه دادند و این حملات ناوهای جنگی انگلیسی و آمریکایی را هدف قرار داد.

ریشی سوناک همچنین افزود: حملات یمنی‌ها باعث ایجاد اختلال در مسیر تجاری حیاتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در جهان شد و نیروی دریایی بریتانیا به گشت‌زنی خود در دریای سرخ به عنوان بخشی از عملیات چندملیتی برای بازدارندگی در مقابل یمنی‌ها ادامه خواهد داد.

عضو ارشد انصارالله: ناوهای جنگی آمریکا و انگلیس را هدف قرار دادیم

«عبدالسلام الجحاف»، از اعضای ارشد انصارالله در واکنش به حملات و بمباران‌های ائتلاف آمریکا و انگلیس علیه شهرهای یمن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد که «به وحشی گری آمریکا، انگلیس و اسراییل پاسخ داده شد و اکنون نبرد بزرگی در دریای سرخ شعله ور است.»

این عضو انصارالله همچنین از برخورد موشک به تعدادی از ناوهای آمریکا و انگلیس خبر داده و گفته است: «مسلم است که تعدادی ناو جنگی آمریکایی و انگلیسی مورد اصابت قرار گرفته است، اینجا یمن است، ای احمق ها»

عبدالسلام الجحاف خطاب به آمریکا و انگلیس گفت: «تا زمانی که شما منطقه را ترک نکنید، حملات خود را متوقف نمی‌کنیم و تا زمانی که ذلت را در شما نبینیم، از شکست شما دست برنمی داریم. یمن اکنون بریتانیا و آمریکا را در دریا تنبیه می‌کند.»

الجحاف همچنین گفت: «احوال ما را نپرسید، باید از حال مردم غزه بپرسید ما تا پیروزی با غزه هستیم، با هر چه بتوانیم با آنها هستیم، با هم پیروز می‌شویم یا با هم شهید می‌شویم، غزه را رها نمی‌کنیم.»

تجاوز به یمن بزرگترین حماقت در تاریخ آمریکا و انگلیس بود

«محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی انصارالله در واکنش به بمباران یمن از سوی ائتلاف آمریکایی و انگلیس گفت: «آمریکا و انگلیس در جنگ با یمن اشتباه کردند و از شکست‌های قبلی خود درس نگرفتند.»

البخیتی گفت: آمریکا و انگلیس به زودی متوجه خواهند شد که تجاوز مستقیم به یمن بزرگترین حماقت در تاریخ آنها بوده است.

واکنش عربستان به بمباران یمن

در واکنش به بمباران یمن از سوی ائتلاف نظامی آمریکا و انگلیس، وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نگرانی خود را از تحولات دریای سرخ عنوان کرد.

ریاض در بیانیه خود درباره بمباران یمن گفته است: عربستان با نگرانی شدید عملیات نظامی در منطقه دریای سرخ و حملات به اهدافی در یمن را دنبال می‌کند.

وزارت خارجه عربستان در بیانیه خود افزود: «بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات منطقه دریای سرخ تاکید می‌کنیم و خواهان خویشتنداری و پرهیز از تشدید تنش از سوی همه طرف‌ها هستیم.»