۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

با سخنرانی حدادعادل و قالیباف؛

همایش ملی بانوان کاندیدای انتخابات مجلس برگزار می‌شود

معاون بانوان شورای ائتلاف از برگزاری همایش ملی با حضور خانم‌هایی که در انتخابات مجلس کاندیدا شدند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قاسم‌پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و معاون بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از برگزاری نشست ویژه بانوان کاندیدای انتخابات مجلس دوازدهم با عنوان "زن، مشارکت، تحول حکمرانی" با سخنرانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خبر داد.

قاسم‌پور با اشاره به اینکه این نشست برای نخستین بار برگزار می‌شود و تمام بانوانی که در انتخابات مجلس دوازدهم نامزد شده و در سایت شورای ائتلاف ثبت‌نام کردند به این نشست دعوت شده‌اند، گفت: این همایش نمادی از فعال شدن سیاسی جامعه بانوان که نیمی از مردم ایران را تشکیل می‌دهند برای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب در راستای لزوم تلاش و جهاد تبیین برای افزایش مشارکت در انتخابات خواهد بود.

معاون بانوان شورای ائتلاف گفت: در این نشست که روز پنج‌شنبه ۲۸ دی‌ماه برگزار می‌شود، علاوه بر سخنرانی قالیباف و حدادعادل، برنامه‌های دیگری برای افزایش ارتباط میان حاضران در نظر گرفته شده و امیدوار هستیم که بتوانیم در این نشست ظرفیت‌های شناخته نشده از بانوان انقلابی فرهیخته فعال سیاسی و اجتماعی را شناسایی کنیم.

زهرا علیدادی

