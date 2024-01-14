به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قاسم‌پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و معاون بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از برگزاری نشست ویژه بانوان کاندیدای انتخابات مجلس دوازدهم با عنوان "زن، مشارکت، تحول حکمرانی" با سخنرانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خبر داد.

قاسم‌پور با اشاره به اینکه این نشست برای نخستین بار برگزار می‌شود و تمام بانوانی که در انتخابات مجلس دوازدهم نامزد شده و در سایت شورای ائتلاف ثبت‌نام کردند به این نشست دعوت شده‌اند، گفت: این همایش نمادی از فعال شدن سیاسی جامعه بانوان که نیمی از مردم ایران را تشکیل می‌دهند برای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب در راستای لزوم تلاش و جهاد تبیین برای افزایش مشارکت در انتخابات خواهد بود.

معاون بانوان شورای ائتلاف گفت: در این نشست که روز پنج‌شنبه ۲۸ دی‌ماه برگزار می‌شود، علاوه بر سخنرانی قالیباف و حدادعادل، برنامه‌های دیگری برای افزایش ارتباط میان حاضران در نظر گرفته شده و امیدوار هستیم که بتوانیم در این نشست ظرفیت‌های شناخته نشده از بانوان انقلابی فرهیخته فعال سیاسی و اجتماعی را شناسایی کنیم.