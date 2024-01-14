عرصه دریاها تحت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی سربازان ایران است

به‌گزارش خبرنگار مهر، سردار دریادار دوم حیدر حیدریان مجرد ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت هشتمین سالروز دستگیری تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در این منطقه گفت: دستگیری ۱۰ تفنگدار نیروی دریایی تروریستی آمریکا در برهه‌ای از زمان رخ داد که عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و خشنودی رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.



فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این کار بزرگ با یاری خدا و با مجاهدت هم‌رزمان ما انجام شد تا همگان عزت، غرور و افتخار ایران اسلامی را بیننده باشند.



فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به این‌که این رخداد بزرگ در نزدیکی جزیره فارسی رخ داد، بیان کرد: جزیره اقتدار فارسی از دیرباز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی عزت‌آفرین و افتخارآفرین بوده است و مبدأ و بستر حماسه بزرگ، باعزت و پرافتخار ۱۶ مهر سال ۱۳۶۶ یعنی عمیات رودررویی شهید نادر مهدوی و هم‌رزمانش با آمریکا نیز در کنار جزیره فارسی بود.



سردار حیدریان مجرد افزود: جزیره فارسی اکنون نماد اقتدار اطلاعاتی و عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.



وی همچنین درباره اشراف سپاه پاسداران بر خلیج فارس گفت: با پیشرفت‌های شگرفی که در سامانه‌های اطلاعاتی، سامانه‌های گشت و کنترل و جنگ‌افزارهای عملیاتیِ این روزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده و رشد جهشی که در این سال‌ها داشته‌ایم، الحمدلله امروزه مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران، پهنه خلیج فارس و حتی اقیانوس‌ها زیر چتر و اشراف اطلاعاتی و مراقبت‌های عملیاتی، اطلاعاتی و امنیتی سربازان ایران اسلامی است.



فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: به لطف و کرم خداوند و با خون شهدا و عزتی که آنان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی آفریدند، امروزه اقتدار در ایران اسلامی به‌ویژه در خلیج فارس و حوزه مأموریت منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برقرار است و تمام حرکات و رفتارهای دشمن در این حوزه هم رصد می‌شود و هم دوستان خبره اطلاعات سپاه آن رفتارها را پیوسته تجزیه و تحلیل می‌کنند.



سردار حیدریان مجرد اضافه کرد: ان شاالله این عزت، اقتدار و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که موجب اقتدار مسلمانان جهان شده، برافراشته شدن پرچم امام زمان (عج) در سرتاسر عالم را در پی داشته باشد.

