عرصه دریاها تحت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی سربازان ایران است

بهگزارش خبرنگار مهر، سردار دریادار دوم حیدر حیدریان مجرد ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت هشتمین سالروز دستگیری تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در این منطقه گفت: دستگیری ۱۰ تفنگدار نیروی دریایی تروریستی آمریکا در برههای از زمان رخ داد که عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و خشنودی رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این کار بزرگ با یاری خدا و با مجاهدت همرزمان ما انجام شد تا همگان عزت، غرور و افتخار ایران اسلامی را بیننده باشند.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه این رخداد بزرگ در نزدیکی جزیره فارسی رخ داد، بیان کرد: جزیره اقتدار فارسی از دیرباز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی عزتآفرین و افتخارآفرین بوده است و مبدأ و بستر حماسه بزرگ، باعزت و پرافتخار ۱۶ مهر سال ۱۳۶۶ یعنی عمیات رودررویی شهید نادر مهدوی و همرزمانش با آمریکا نیز در کنار جزیره فارسی بود.
سردار حیدریان مجرد افزود: جزیره فارسی اکنون نماد اقتدار اطلاعاتی و عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی همچنین درباره اشراف سپاه پاسداران بر خلیج فارس گفت: با پیشرفتهای شگرفی که در سامانههای اطلاعاتی، سامانههای گشت و کنترل و جنگافزارهای عملیاتیِ این روزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده و رشد جهشی که در این سالها داشتهایم، الحمدلله امروزه مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران، پهنه خلیج فارس و حتی اقیانوسها زیر چتر و اشراف اطلاعاتی و مراقبتهای عملیاتی، اطلاعاتی و امنیتی سربازان ایران اسلامی است.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: به لطف و کرم خداوند و با خون شهدا و عزتی که آنان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی آفریدند، امروزه اقتدار در ایران اسلامی بهویژه در خلیج فارس و حوزه مأموریت منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برقرار است و تمام حرکات و رفتارهای دشمن در این حوزه هم رصد میشود و هم دوستان خبره اطلاعات سپاه آن رفتارها را پیوسته تجزیه و تحلیل میکنند.
سردار حیدریان مجرد اضافه کرد: ان شاالله این عزت، اقتدار و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که موجب اقتدار مسلمانان جهان شده، برافراشته شدن پرچم امام زمان (عج) در سرتاسر عالم را در پی داشته باشد.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی امام حسن مجتبی (ع) سپاه:
عرصه دریاها تحت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی سربازان ایران است
بوشهر- فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران گفت: پهنه خلیج فارس و اقیانوسها زیر چتر و اشراف اطلاعاتی و مراقبتهای عملیاتی، اطلاعاتی و امنیتی سربازان ایران است.
