حسین سعیدی مدیرمسؤول روزنامه خراسان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی با انتخاب اعضای هیأت امنای مؤسسه فرهنگی هنری خراسان به عنوان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری خراسان و مدیرمسؤول روزنامه خراسان منصوب شد. پیش از این رضا خوراکیان در این مسئولیت مشغول به فعالیت بود.

از جمله سوابق اجرایی و رسانه‌ای حسین سعیدی می‌توان به مشاور دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان کشور، جانشینی مدیرمسؤول و سردبیری نشریه آینده‌سازان، معاونت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، دبیری هیئت امنا مؤسسه فرهنگی و هنری خراسان، مسئول طرح و برنامه مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، قائم مقام اجرایی مؤسسه فرهنگی قدس، عضویت هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) و عضویت در هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی اشاره کرد.