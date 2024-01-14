  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

با تودیع رضا خوراکیان؛

حسین سعیدی مدیرمسؤول روزنامه خراسان شد

حسین سعیدی مدیرمسؤول روزنامه خراسان شد

حسین سعیدی با انتخاب اعضای هیئت امنای مؤسسه فرهنگی هنری خراسان به عنوان مدیرمسؤول روزنامه خراسان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی با انتخاب اعضای هیأت امنای مؤسسه فرهنگی هنری خراسان به عنوان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری خراسان و مدیرمسؤول روزنامه خراسان منصوب شد. پیش از این رضا خوراکیان در این مسئولیت مشغول به فعالیت بود.

از جمله سوابق اجرایی و رسانه‌ای حسین سعیدی می‌توان به مشاور دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان کشور، جانشینی مدیرمسؤول و سردبیری نشریه آینده‌سازان، معاونت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، دبیری هیئت امنا مؤسسه فرهنگی و هنری خراسان، مسئول طرح و برنامه مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، قائم مقام اجرایی مؤسسه فرهنگی قدس، عضویت هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) و عضویت در هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی اشاره کرد.

کد خبر 5994282
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها