مدیرمسئول روزنامه «خراسان» تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید احدیان که تا پیش از این به عنوان سردبیر و مدیرعامل روزنامه «خراسان» فعالیت می کرد، به عنوان مدیر مسئول جدید این روزنامه منصوب شد.

احدیان جایگزین کوروش شجاعی شده که از چند سال پیش به عنوان مدیر مسئول روزنامه «خراسان» فعالیت می کرد.

شجاعی از این پس به عنوان مسئول بخش آموزش موسسه فرهنگی هنری «خراسان» فعالیت خواهد کرد.

محمد سعدی احدیان که به عنوان مدیر مسئول جدید روزنامه «خراسان» منصوب شده است عضو هیات امنای موسسه فرهنگی هنری «خراسان» هم هستم

مراسم تودیع و معارفه مدیران مسئول قدیم و جدید روزنامه خراسان پنجشنبه 22 خرداد در محل این روزنامه در مشهد برگزار می شود.

روزنامه «خراسان» در مشهد تولید محتوا می شود اما توزیع آن به شکل سراسری صورت می گیرد.