به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای اثر، نمایش «می‌خواهم میوسوف را ملاقات کنم» به کارگردانی آروشا چلاجور و تهیه کنندگی فرشاد چلاجور از ۱۴ دی ماه ساعت ۲۱ در سالن شماره یک عمارت ارغوان روی صحنه رفته است.

در خلاصه این نمایش آمده است: هتلی که افراد معروفی در آن هستند و شخصی معمولی (زائیت شوف) برای ورود به این هتل و دیداری بسیار مهم با آقای میوسوف (یکی از مهمان‌های برجسته و دولتی) مجبور می‌شود خود را به جای شوهر معروف‌ترین چهره زن آن دوران (کلاوا ایگنیاتیوک) جا بزند که این تازه شروع کشمکش‌های جذاب و در عین حال کمیک این نمایش است.

در این نمایش الناز سعید بسطامی، سامان ‌شکیبا، فائقه ‌مجیدی، مهدی رجایی بروجنی، مرتضی ‌دلداده، حدیث سرچشمه پور، آروشا چلاجور، آرام ‌محمدخانی، یزدان ‌نیری، علی ‌هیربدیان، محبوبه ستاری به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل دیگری که در این نمایش نقش دارند، عبارتند از مشاور کارگردان: مهدی رجایی، طراح لباس: آرام ‌محمدخانی، طراح صحنه و دکور: سامان ‌شکیبا، مرتضی ‌دلداده، موسیقی: افشین ‌محسنی، گریم: سونیا ‌دهقانی، نور و صدا: فرشاد ‌زارعی، سوگل گردان، عکاس: اشکان زالی، ایلیا یعقوبی، عکاس و مشاور رسانه: فهیمه ‌علی ‌بیگی.

نمایش «می‌خواهم میوسوف را ملاقات کنم» تا شش بهمن ماه در عمارت ارغوان در حال اجرا است.