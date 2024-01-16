رسانه ضداخلاق حقیقت را پای منافع استکبار ذبح کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده، صبح سه شنبه در آئین اختتامیه ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان جنوبی اظهار کرد: مهمترین تهدید علیه امنیت یک کشور تهدید فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه استکبار کانون خانواده، زن و مادر را نوک پیکان حمله خود قرار داده است، بیان کرد: در این زمینه نیز از ابزار مهم رسانه استفاده می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه رسانه تنها روزنامه و خبرگزاری و مواردی شبیه به آن نیست، افزود: یک فیلم سینمایی، فیلم مستند، پادکست و … از شاخه‌های مهم و تأثیرگذار رسانه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: امروز رسانه ضد اخلاق با تحریف و دروغ پردازی حقیقت را قتل عام می‌کند.

ضرورت تسلط بر بیانیه گام دوم انقلاب

فرخنده با اشاره به اینکه باید بر بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان سند مهم در ۴۰ سال دوم انقلاب مسلط و تحلیل آن را بدانیم، یادآور شد: این اقدام قدرت ادراکی ما را افزایش می‌دهد.

فرخنده با بیان اینکه دشمن می‌خواهد انتخاباتی غیر رقابتی و با مشارکت حداقلی رقم بخورد یادآور شد: ما باید در مسیر خلاف خواسته دشمن حرکت کنیم چرا که فرصت برای شرکت همه جریان‌های سیاسی فراهم است.