احمد وحیدی در حاشیه سفر دو روزه به سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر در این استان، طرح‌های مهمی در بخش‌های مختلفی از جمله حوزه‌های آب، تجارت مرزی، راه، تولید، توسعه کشاورزی، دامداری و دامپروری و توسعه تجارت در دستورکار و پیگیری قرار دارد.

وی ادامه داد: علاوه‌بر پیگیری این طرح‌ها، یکی دیگر از اقداماتی که دنبال آن هستیم، موضوعات مربوط به مسائل مرزی و فرصت‌ها، بررسی آخرین وضعیت مرزها و نیازهای مرزی در این خطه پهناور است.

وحیدی تاکید کرد: وضعیت مرزهای سیستان وبلوچستان بهتر از گذشته شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه باید از ظرفیت مرز و بازارچه‌های مرزی برای توسعه کشور بهره‌مند شد، گفت: با وجود استاندار سیستان و بلوچستان که دارای روحیه انقلابی و جهادی است در دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی در این حوزه و در این خطه از کشور رقم خورده و کارها، به خوبی پیش می‌رود.

وی اضافه کرد: در خصوص آب که موضوع اصلی و همیشگی سیستان و بلوچستان هست، پیگیری‌هایی در دولت سیزدهم در دستور کار قرار دارد و اقدامات خوبی رقم خورده است.

وحیدی بیان کرد: ظرفیت مرز در سیستان و بلوچستان نسبت به گذشته خیلی فعال‌تر و بهتر شده و ساماندهی بهتری پیدا کرده به نحوی که بعضی مرزها که راکت بوده مانند ریمدان فعال شده است.

وی تاکید کرد: تجارت بین کشورهای ایران و پاکستان امر بسیار مهمی بوده، مرزها واسطه مهمی در این بخش هستند و باید وضعیت مناسبی داشته باشد که این کار شده و حجم تجارت ما را افزایش می‌دهد و هم اکنون مستقیماً بر روی معیشت مرزنشینان تأثیر دارد، بویژه اینکه بازارچه‌های مرزی فعال بوده و مرزنشینان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وزیر کشور تاکید کرد: حضور در نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی به پاکستان که از صبح امروز در چابهار درحال برگزاری است، از دیگر برنامه‌های سفر به سیستان و بلوچستان است.