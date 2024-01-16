برگزیدگان چهارجشنواره ادبی دفاع مقدس در تهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه جشنواره‌های «جایزه ادبی یوسف»، «فانوس»، «ترنم فتح» و «شعر دفاع مقدس» ویژه استان تهران صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ دی با حضور سردار علی اصغر محسن شیخی جانشین مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مدیران موزه و جمعی از مسؤولان لشکری و کشوری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم، از برگزیدگان «دوازدهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف، هفتمین دوره جشنواره فانوس، ششمین دوره جشنواره ترنم فتح، بیست و پنجمین دوره جشنواره شعر دفاع مقدس» ویژه استان تهران تقدیر و تجلیل شد.

اسامی برگزیدگان رویدادهای مورد اشاره به ترتیب زیر اعلام شدند؛

بیست و پنجمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران؛

بخش عمومی؛

نفر اول: حامد فلاحی راد

نفر دوم: مصطفی تبریزی

بخش مقاومت بین المللی؛

نفر اول: علی حسنی

بخش ولایت محوری و جهاد تبیین؛

نفر اول به طور مشترک: الهام صفالو و شهاب مهری

بخش شهدای امنیت؛

نفر اول: فاطمه ناظری

بخش کودک و نوجوان؛

نفر اول: اکرم السادات هاشمی پور

نفر دوم: الهه ایزدی

نفر سوم: سکینه پای رنج

بخش زنان؛

نفر اول: حمیده پارسافر

بخش ترانه و سرود؛

نفر اول: محمد رضا صبوریان

بخش قیام گوهرشاد و شهدای عفاف؛

نفر اول: حسین خزایی

بخش طوفان الاقصی؛

نفر اول: حسین صفری

نفر دوم: فاطمه بیرانوند

همچنین جایزه ویژه هیأت داوران به دلیل اینکه حسین خزایی در بخش‌های مختلف حضور مؤثری در حد رتبه برگزیده بودن داشته است، علاوه بر جایزه ویژه نفر اول در بخش قیام گوهرشاد و شهدای عفاف، به او تعلق گرفت.

دوازدهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف استان تهران؛

بخش داستان بزرگسال؛

رتبه اول عباس قدیر محسنی چپلول

رتبه دوم زلیخا فکوری آبادان

رتبه سوم فاطمه رضایی تبار از پیله تا پروانه شدن

بخش داستان نوجوان؛

رتبه اول سهیلا سپهری باوان

رتبه دوم لیلی فیروز جنگ زدگان

بخش ویژه (خرمشهر)؛

رتبه اول پوریا اسکندزاده یاس کبود

هفتمین دوره جشنواره فانوس استان تهران:

هنرهای نمایشی؛

تاتر صحنه‌ای آمده بودیم اینجا بمیریم مریم منصوری

نمایش نامه جنگ از قاب چشم‌های سلما فاطمه مریدی



موسیقی و سرود؛

موسیقی با کلام مجتبی مهرجو

موسیقی بی کلام سمفونی سرباز آرمان مهربان

سرود حاج قاسم رضا مولایی



رادیویی؛

نمایش رادیویی پژواک دریاچه ماهی مینا گرشاسبی

پادکست روز واقعه محمدحسین خسروجردی



هنرهای تجسمی؛

عکس خانه خرمشهر علیرضا عسگری

نقاشی شهید چمران اکبرحسین خانی

طراحی پوستر و بیلبورد یاران بهشتی احمد میرابی



تلویزیونی و سینمایی؛



فیلم داستانی کوتاه دلگواه حمیدرضا بنایی

انیمیشن سلام بر ابراهیم اسدالله دیانتی

مستند کوتاه برادرم نادعلی علی تک روستا

نماهنگ جان فدای ایران مجید شمسایی

ششمین دوره جشنواره ترنم فتح استان تهران؛

رتبه اول یگان رزم نواز دانشگاه تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)

رتبه دوم یگان رزم نواز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی

یگان‌های رزم نواز مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی - یگان تجمیعی یکم نزاجا (دانشگاه افسری امام علی (ع) و مرا بهی) و یگان فرماندهی حفاظت از شخصیت‌ها و دژبان فراجا - به طور مشترک رتبه سوم

رتبه اول رهبری ارکستر سرهنگ فاضل عالیشان فرمانده یگان رزم نواز دانشگاه تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)

رتبه دوم رهبری ارکستر سرهنگ اصغر شمس آبادی فرمانده یگان‌های رزم نواز مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی

سرگرد جواد داوطلب فرمانده یگان رزم نواز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی و سرهنگ جعفر مرادی فرمانده یگان فرماندهی حفاظت از شخصیت‌ها و دژبان فراجا مشترکا رتبه سوم رهبری ارکستر