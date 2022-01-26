برگزیدگان دهمین دوره جایزه ادبی یوسف معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت داوران دهمین دوره جایزه ادبی یوسف، با انتشار بیانیهای، برگزیدگان این دوره را معرفی کرد. در متن بیانیه هیأت داوران دهمین دوره جایزه ادبی یوسف، آمده است: جشن تولد دهسالگی جایزه ادبی یوسف بار دیگر نشانمان داد که جنگ تحمیلشده بر کشور عزیزمان ایران آنقدر سرشار از مضامین و سوژههای بکر است که همچنان میتواند در آفرینش قالبهای مختلف ادبی خاصه داستان کوتاه یاریرسان باشد.
این جایزه در حالی دوره دهم خود را پشت سر میگذارد که همچون دو دوره قبل، ابتدا بهصورت استانی و سپس بهصورت سراسری برگزار گردید. برای این دوره سه بخش بزرگسال و نوجوان با موضوع دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان سلامت و داستان شهدا با موضوع مقطعی / برشی برجسته از زندگی یکی از شهدای (دفاع مقدس / مدافعان حرم) گرانقدر استان برنامهریزی شد که عملاً در بخش نوجوان و داستان شهدا با استقبال خوبی مواجه نشدیم و اندک آثار مرتبط نتوانستند حائز امتیاز لازم و قرار گرفتن در فهرست نهایی باشند.
حاصل تلاش جمعی عزیزان ارجمند و مدیران پرتلاش ادبیات در ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دریافت ۳.۴۴۶ اثر بود. پس از داوری آثار رسیده در استانها، تعداد ۱۸۱ اثر حائز رتبههای برگزیده و تقدیر شدند و برای رقابت در بخش سراسری به دبیرخانه مرکز ارسال گردیدند. این افتخار برای ما باقی است که استادان و نویسندگان و منتقدان برجستهای در استانها به کارشناسی و داوری این آثار همت گماردند و با دقت نظر و دانش خود این آثار را انتخاب کردند. دست آنها را میفشاریم و از آنها سپاسگزاریم.
آثار برگزیده و تقدیری رسیده به دبیرخانه مرکز، در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت که در مرحله اول ۳۶ اثر نامزد دریافت جایزه انتخاب شدند و در مرحله نهایی از میان نامزدهای دریافت جایزه ۱۸ اثر به شرح زیر انتخاب گردیدند. پیش از اعلام اسامی آثار برگزیده لازم است چند نکته را در اینجا بیان کنیم:
۱. سازمان ادبیات و تاریخ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ضمن آنکه باید قدردان این جایزه باشد، باید در جهت ارتقای سطح کیفی برگزاری جایزه اندیشه کند. این مهم با اقداماتی نظیر فعال کردن دبیرخانه جایزه در مرکز در طول سال؛ ارتباط با نویسندگان برگزیده این دوره و اداور قبل؛ آموزش داستان نویسان نوقلم و داستان نویسانی که آثارشان به مرحله نهایی راه نیافته است؛ تقویت مراکز استانها برای برگزاری هر چه بهتر جایزه از منظر فراخوان، جمعآوری آثار، داوری، افزایش مبلغ جوایز در استان؛ و در نهایت افزایش مبلغ جوایز در بخش سراسری صورت خواهد گرفت.
۲. با وجود تلاش ستایشبرانگیز داستان نویسان ارجمند، آثار این دوره از ضعف در سوژهیابی، مطالعه اندک منابع مستند، آشنایی اندک با ادبیات داستانی جدی در ایران و جهان حکایت دارد که چاره کار آموزش است و آموزش. امید میرود تمهیدات لازم برای برگزاری کارگاههای آموزشی داستاننویسی، نشستهای تخصصی نقد و بررسی داستانهای خوب فارسی و لاتین، و نیز نقد آثار رسیده به جشنواره استانی اندیشه شود.
آثار برتر دهمین دوره جایزه ادبی یوسف عبارتند از:
۱. رتبه اول، داستان چنارها از برگ خالی نمیشوند اثر اعظم ایرانشاهی از استان مرکزی
۲. رتبه دوم، داستان تا جایی که رودخانه میرود اثر سارا شجاعی از استان کهگیلویهوبویراحمد
۳. رتبه سوم، داستان انعکاس اثر ندا رسولی از استان البرز
۴. تقدیر ویژه در بخش دفاع مقدس، داستان اُمِّ خاک اثر زینب روزبهانی از استان تهران
۵. تقدیر ویژه در بخش مدافعان سلامت، داستان نفسهای به شماره افتاده! اثر مرضیه ذاتی از استان گیلان
۶. تقدیر ویژه در بخش مدافعان حرم، داستان دوستِ من دَن! اثر اشرف ظریف رمضانی از استان خراسان رضوی
۷. تقدیر ویژه، داستان آسو اثر زهرا شنبهزاده سرخایی از استان هرمزگان
۸. تقدیر، داستان نشانی اثر مائده عبدی کشتلی از استان مازندران
۹. تقدیر، داستان سه فصل عاشقانه اثر محمدرضا ملکی، از استان سمنان
۱۰. تقدیر، ضیافتی برای ماهیها اثر اسماعیل محمدپور از استان گیلان
۱۱. تقدیر، داستان به وقت ایران اثر لیلا غلامی ونوول از استان لرستان
۱۲. تقدیر، داستان چشمهایی که همیشه زیبا بود! اثر حنان سالمی از استان خوزستان
۱۳. تقدیر، داستان همهجا راهی است به بهشت اثر فاطمه اکبری اصل از استان قم
۱۴. تقدیر، فقط میدانم من هم آمدم اثر نجمه خادمالمومنین فولادی از استان اصفهان
۱۵. تقدیر، داستان در میزنند اثر محدثه اکبرپور از استان کرمان
۱۶. تقدیر، داستان زیر سایه نخلها اثر فاطمه طوسی از استان قم
۱۷. تقدیر، داستان گروهبان جاسم اثر ناهید سدیدی از استان خراسان شمالی
۱۸. تقدیر، داستان راز نقاشی پسرم اثر زهرا کریمزادگان از استان آذربایجان غربی
در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید یوسف ملکشامران، وظیفه خود میدانیم از هیأت محترم داوران استانها و مرکز بهسبب تعهد، دقت نظر و همکاریشان با دبیرخانه مرکز قدردانی کنیم. همچنین، از جناب سرهنگ عباس بایرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ و سیدرضا میربابایی دبیر اجرایی کمال تشکر را داریم که این دوره از جایزه با تدبیر و همراهی و صبوری و حمایتهای بیدریغ ایشان آغاز شد.
هیأت داوران دهمین دوره جایزه ادبی یوسف شامل قاسمعلی فراست، محمد مهدی رسولی، مجید قیصری، میرشمسالدین فلاح هاشمی، پرویز شیشهگران است.
نظر شما