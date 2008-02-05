به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، در این مراسم که از ساعت 16 برگزار می‌شود از نویسندگان بهترین داستان‌های ارسالی تقدیر به عمل می‌آید.

در این جایزه به نفر اول 10 سکه، نفر دوم 7 سکه، نفر سوم 5 سکه و به هر یک از برگزیدگان چهارم تا بیستم نیز یک عدد سکه تمام بهار آزادی اهدا می‌شود.

این مسابقه که «جایزه ادبی یوسف» نام دارد با مشارکت انجمن قلم ایران،‌ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شده است.