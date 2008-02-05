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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

برگزیدگان جایزه ادبی یوسف فردا معرفی می‌شوند

مراسم اختتامیه دومین دوره از مسابقه سراسری داستان دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) 17 بهمن در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، در این مراسم که از ساعت 16 برگزار می‌شود از نویسندگان بهترین داستان‌های ارسالی تقدیر به عمل می‌آید.

در این جایزه به نفر اول 10 سکه، نفر دوم 7 سکه، نفر سوم 5 سکه و به هر یک از برگزیدگان چهارم تا بیستم نیز یک عدد سکه تمام بهار آزادی اهدا می‌شود.

این مسابقه که «جایزه ادبی یوسف» نام دارد با مشارکت انجمن قلم ایران،‌ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شده است.

کد مطلب 633479

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