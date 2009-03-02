برگزیدگان سومین جایزه ادبی یوسف معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه ادبی یوسف عصر دیروز با حضور مشاور رئیس جمهوری در امور ایثارگران، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و تعدادی از نویسندگان و شاعران کشور در حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم جوایز منتخبان جایزه مذکور به ترتیب زیر اهدا شد:

1- رتبه اول هیئت داوران به داستان کوتاه "انتظار در ایستگاه راه آهن" به جهت نثر محکم داستانی، نمایش تاثیر گذار مضمون انتظار، دیالوگ های جاندار، فضاسازی مناسب، تعلیق و کشش فوق العاده و شخصیت پردازی خوب به جواد افهمی از تهران.

2- رتبه دوم هیئت داوران به داستان کوتاه "دعوت" به لحاظ تازگی مضمون، سادگی تحسین برانگیز، جزئی پردازی های قوی داستانی، خلاقیت و نوآوری و پایان تکان دهنده داستان به مریم بیات تبار از زنجان.

3- رتبه سوم هیئت داوران به داستان کوتاه "کسی صدای ما را نمی شنود" به جهت طرح متفاوت مضمون جانبازی و معضلات زندگی خانوادگی ایشان، صداقت و صمیمیت در پرداخت شخصیت همسر و مادر و پایان شگفت انگیز و به یادمادنگی داستان به شیرین اسحاقی از تهران.

4- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "بازی" به جهت نمایش هنرمندانه فداکاری مادر، فضاسازی تاثیرگذار داستانی و دیالوگ های ماندگار به خانم آتی جان افشان از کرج.

5- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "ای کاش سبز قبا بودم" به جهت طرح غیر مستقیم مضمون شهادت و فضاسازی بسیار خوب به محمدرضا شرفی خبوشان از ورامین.

6- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "خط فاصله ها سفید می گذارم" به جهت روایت صمیمانه و معصومانه لحظات پراضطراب از نگاه کودک و تعلیق خوب به نفیسه حاجی سلیمانی از اصفهان.

7- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "نوزده پرچم" به جهت بداعت در بیان داستان و تاثیرگذاری ماندگار بر مخاطب به اسماعیل امامی از اردبیل.

8- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "جزیره جنگ" به جهت بهره گیری نویسنده از گفتگوهای بومی و پرداخت خوب داستانی به سید حسن رضوی از تهران.

9- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "تو پدر من نیستی ابراهیم" به جهت زبان داستانی روان، شخصیت پردازی مناسب به هادی خورشاهیان از تهران.

10- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "بخوان حمله مریم" به جهت پایان غافلگیر کننده و تاثیرگذار داستان و استفاده از غالب دشوار نامه برای روایت به محمد نبی بندار از مشهد مقدس.

11- تقدیرهیئت داوران به داستان کوتاه "دو شیشه عطر" به جهت مضمون نو، پایان غافلگیرکننده و لحن ساده و صمیمی به کیومرث باغستانی از قائمشهر.

12- تقدیرهیئت داوران به داستان کوتاه "Send to fati" به جهت استفاده از قالب نو و فضاسازی و لحظه پردازی نسبتا مناسب به سجاد بنکدار از قم.

13- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "باشم یا نباشم" به جهت دورنمایه و طرح نو به اکرم زیبائی از کرج.

14- تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "راحله" به جهت نمایش لحظه های تلخ سقوط شهر، شخصیت پردازی قابل قبول و نثر مناسب به حسنا مرادی از تهران.

15- تقدیرهیئت داوران به داستان کوتاه "هیوا، مصدوم اتاق 337" به جهت شخصیت پردازی خوب و انتخاب زاویه دید مناسب به سامان احمدی از سنندج.

16- تقدیرهیئت داوران به داستان کوتاه "زنم می خواهد کمی بمیرد" به جهت نثر داستانی، شخصیت پردازی خوب، رعایت ایجاز به تیمور آقامحمدی از همدان.

17- تقدیرهیئت داوران به داستان کوتاه "چراغ کش" به جهت انتخاب مضمون نو و خلاقیت در ارائه داستان به هادی بهروز از شیراز.

18- تقدیرهیئت داوران به داستان کوتاه "آخرین بازمانده از نسلی گمشده" به جهت نگاه متفاوت و نثر همخوان با محتوا به اکبر محمودی از تبریز.

19- تقدیرهیئت داوران به داستان کوتاه "از جنس بلور" به جهت نثر داستانی صمیمانه ، نمایش مراتب عرفان و ایثار به صورت غیر مستقیم و هنرمندانه به مهیندخت حسنی زاده از تهران.

20 - تقدیر هیئت داوران به داستان کوتاه "به شرط چند زندگی می کنی" به جهت نثر قابل قبول و شخصیت پردازی مناسب و نمایش تغییر محیط به سیده عذرا موسوی از قم.