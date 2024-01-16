به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد: آنچه برخی شرکت‌های کشتیرانی از تعلیق فعالیت خود به ادعای افزایش خطرات در دریای سرخ خبر می‌دهند در نتیجه فشارها و هراس افکنی آمریکاییهاست.

وی افزود: این همسو با تبلیغات مغرضانه آمریکاست زیرا روزانه صدها کشتی از تنگه باب المندب می‌گذرند.

سخنگوی انصارالله یمن تاکید کرد: ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که فقط از کشتی‌های مرتبط با دشمن صهیونیست جنایتکار یا کشتی‌هایی که عازم بنادر فلسطین هستند، ممانعت به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است که شرکت نیپون یوسِن ژاپن که تحت عنوان «ان‌وای‌کی» نیز شناخته می‌شود و از حیث میزان فروش بزرگ‌ترین شرکت ترابری دریایی این کشور به شمار می‌رود، تردد تمام کشتی‌های خود از مسیرهای دریای سرخ را به حالت تعلیق درآورد.

سخنگوی این شرکت به رویترز گفته است که نیپون یوسن به تمام کشتی‌های شناور در نزدیکی دریای سرخ دستور داده است تا در آب‌های «امن» منتظر بمانند و علاوه بر این، شرکت مذکور تغییر مسیر به آبراهه‌های جایگزین را مدنظر قرار داده است.

از آغاز حملات ارتش یمن به کشتی‌های متعلق یا وابسته به رژیم صهیونیستی که در حال عبور از دریای سرخ هستند، نیپون یوسن تازه‌ترین شرکت ترابری دریایی است که عبور از این کریدور حیاتی کشتیرانی را متوقف می‌کند.