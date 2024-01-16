یک کشتی در حال حرکت به سوی بندرهای فلسطین اشغالی را هدف قراردادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به یک کشتی در حال حرکت به سوی اراضی اشغالی خبر داد.

سریع گفت: نیروی دریایی یمن کشتی «زوگرافیا» را که به سوی بندرهای فلسطین اشغالی در حرکت بود هدف قرار داد. این حمله با چند اژدر مناسب به انجام رسید و این موشک‌ها به صورت مستقیم به هدف اصابت کردند.

وی بیان کرد: این عملیات پس از آن انجام شد که کادر هدایت کشتی پیام‌های هشدار و تیراندازی هشداری را نادیده گرفتند و نپذیرفتند.

سریع افزود: ما تا زمانی که حمله به غزه متوقف نشود و محاصره آن به پایان نرسد، به اجرای تصمیم خود در ممانعت از دریانوردی اسرائیل یا هر کسی که به آن ارتباط داشته باشد در دریای سرخ و دریای عرب ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما به اتخاذ تمامی اقدامات دفاعی و هجومی در قالب حق قانونی خود در دفاع از یمن و در تداوم همبستگی عملی با فلسطین ادامه می‌دهیم.

گفتنی است کمی پیش‌تر وزارت خارجه یمن در صنعا اعلام کرد: از شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی دعوت می‌کنیم که اگر عازم فلسطین اشغالی نیستند، به حرکت در دریای سرخ ادامه بدهند.

این نهاد یمنی تاکید کرد: عملیات نیروهای دریایی یمن به کشتی‌های دشمن اسرائیلی و یا کشتی‌هایی که به سوی بندرهای فلسطین اشغالی در عزیمت هستند محدود می‌شود.