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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

بخش‌های آسیب‌دیده مسجد جامع کاشان مرمت شد

بخش‌های آسیب‌دیده مسجد جامع کاشان مرمت شد

کاشان- رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان از پایان عملیات مرمت قسمت‌های آسیب‌دیده مسجد جامع این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دانایی نیا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسجد جامع تاریخی کاشان که به‌عنوان سومین مسجد مناره دار تاریخی ایران شناخته می‌شود بااعتباری بالغ‌بر سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی مرمت شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: این عملیات مرمتی شامل نماسازی بیرونی با مصالح سنتی، تراشیدن اندود کاه‌گل فرسوده، اجرای اندود کاه‌گل در جداره خارجی ضلع جنوبی، اجرای آب‌چکان بام و شمشه‌گیری قاب پنجره‌ها بود که در این مرحله از عملیات مرمتی انجام شد.

وی با تأکید بر اهمیت تاریخی مسجد جامع کاشان، مرمت کتیبه‌های مسجد در ایوان مقصوره و نیز احیا شبستان زیرزمینی و کوره‌های پخت سفال را ضروری دانست و افزود: وجود کوره‌های پخت سفال که در حفاری‌های دهه‌های گذشته کشف‌شده، نشان از دیرینگی حیات در این مکان تاریخی دارد که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری آقای دکتر عباس اکبری عضو هیئت‌علمی گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان، عملیات ساماندهی آن از حدود یک ماه قبل آغازشده و امید داریم تا این کوره‌های ارزشمند و شبستان زیرزمینی نفیس ضلع غربی در نیمه نخست سال ١۴٠٣ ساماندهی و احیا شود.

دانایی نیا تصریح کرد: طی یک دهه گذشته این مسجد بارها مورد مرمت قرارگرفته که شامل تثبیت و استحکام‌بخشی قسمت‌های فروریخته، مرمت جناحین گنبد خانه، مرمت حیاط و زیرزمین مسجد بوده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: این مسجد از قدیمی‌ترین بناهای مذهبی شهرستان کاشان است که حیات اولیه آن به دوران صدر اسلام و آل‌بویه بازمی‌گردد و در دوره‌های مختلف سلجوقی، ایلخانی، زندیه و قاجار بازسازی‌شده است.

به گزارش مهر، مسجد جامع کاشان شامل سردر ورودی، حیاط و حوض، ایوان رفیع ضلع جنوبی و گنبد آجری فاخر، صحن وسیع، دو شبستان بزرگ و یک شبستان تحتانی در ضلع غربی است که در زلزلۀ سال ۱۱۹۲ هجری قمری کاشان آسیب جدی دید و در دوره‌های بعدی مرمت اساسی در آن صورت گرفت. مناره‌ی آجری این مسجد دارای کتیبه‌ی کوفی به تاریخ ۴۶۶ هجری قمری است و سومین مناره تاریخ‌دار ایران بعد از منار مسجد جامع ساوه (۴۵۳ ه. ق) و مسجد جامع فهرج (۴۶۱ ه. ق) و یگانه بنای تاریخ‌دار دوره سلجوقی در کاشان است. مسجد جامع کاشان در سال ۱۳۱۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

کد مطلب 5998219

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