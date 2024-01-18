احصای ۹۳ پروژه در دیواندره برای اختصاص اعتبار/بهسازی راه «گاوشله»

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان دیواندره، در جمع مردم روستای گاوشله قرار گرفت و اظهار کرد: کردستان در جذب و تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور در بین ۳۱ استان کشور رتبه اول کشور را کسب کرد و این بیانگر توجه دولت به استان است.

وی افزود: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال مصوبه در جریان ۲ سفر رئیس جمهور به کردستان تصویب شد که بخشی از آن مربوط به کشاورزی، صنعت، زیرساخت و راه‌ها و بخشی هم شهرستانی بود.

وی یادآور شد: سهم دیواندره از این اعتبارات، ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است و قسمتی از مشکلات زیرساختی این شهرستان را برطرف خواهد کرد.

استاندار کردستان اعلام کرد: باید از تمامی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت استان بهره برد چرا که دولت نیز نگاهی با تبعیض مثبت به استان دارد محرومیت را از این استان می‌زداید.

زارعی کوشا تصریح کرد: کردستان به واسطه دوران دفاع مقدس و خیانت گروهک‌های وابسته و مزدور فرصت‌های زیادی را از دست داده و دیگر نباید فرصت‌ها از بین برود.

وی اضافه کرد: مسؤولان باید با کار جهادی زمینه رشد و ترقی استان را فراهم کنند و اگر پروژه‌های کلان ۲۰ ساله با ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت، در یکی دو سال اخیر به بهره‌برداری رسید، نشان از آن داشت که فرصتی برای از دست دادن نداریم.

استاندار کردستان با بیان اینکه دیواندره از لحاظ جمعیت شهرستان هشتمین استان کشور اما به لحاظ وسعت، سومین استان است، اضافه کرد: مراتع و ظرفیت‌های کم نظیری در کردستان وجود دارد که باید از آن برای توسعه بهره ببریم.

زارعی کوشا گفت: تفاهم نامه همکاری بنیاد تعاون بسیج با سازمان جهاد کشاورزی استان در بهمن ماه امسال منعقد می‌شود و امیدواریم در قالب این تفاهم نامه، از ظرفیت دامپروری و مراتع شهرستان دیواندره برای ایجاد شغل، درآمد و ثروت استفاده شود.

‌احداث ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی در کردستان

وی به مشکلات جاده و آسفالت برخی روستاهای دیواندره پرداخت و گفت: طی ۲ سال گذشته، ۳۷۰ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شد که ۳۸ کیلومتر آن مربوط به دیواندره بود.

زارعی کوشا با بیان اینکه در بحث طرح هادی کارهایی باقی مانده که باید انجام شود، گفت: طی همین مدت، ۱۵۰ هزار مترمربع آسفالت در روستاهای دیواندره انجام شده است و در ۲ سال اخیر، معابر ۱۷ روستای شهرستان دیواندره بهسازی و آسفالت شده که معادل ۵۰ درصد کار انجام شده در ۴۰ سال گذشته در این شهرستان بوده است.

استاندار کردستان به احصای ۹۳ پروژه برای تخصیص اعتبار در قالب این سفر به شهرستان دیواندره اشاره کرد و گفت: راه روستای گاوشله نیز بهسازی خواهد شد.

زارعی کوشا به طرح نهضت ملی مسکن نیز پرداخت و افزود: توانستیم مشکل تأمین زمین را تا حدودی در استان رفع کنیم و این مهم در دیواندره نیز انجام شده و پیگیر هستیم پروژه‌های مسکن ملی در دیواندره آماده سازی و بعد از واریز آورده متقاضیان، بانک‌ها تسهیلات را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: در دیواندره بیش از جمعیت آن برای مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند یعنی برخی از روستاییان نیز در شهر برای مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند که قابل قبول نیست و سیاست نظام، تقویت روستاها و مهاجرت معکوس است.