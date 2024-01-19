رونمایی از موسیقی که به برکت شهدا متولد شد/ شنیدن یک قصه متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، سمفونی «ساحت حماسه» مشتمل بر روایتی موسیقایی از ۲۴ هزار شهید استان تهران با اشعار علی محمد مؤدب، محمدمهدی سیار، رضا یزدانی و میلاد عرفان پور، آهنگسازی امیرحسین سمیعی و خوانندگی محمد معتمدی، سید محسن حسینی، وهاب ابراهیمی، هادی حسن بیگی شامگاه روز جمعه بیست و نهم دی ماه درتالار وحدت تهران با حضور تعدادی مسؤولان و مخاطبان رونمایی شد.

حسینی از مدیران اجرایی این پروژه پیش از این درباره سمفونی «ساحت حماسه» گفته بود: این طرح مشخصاً برای شهدای شهر تهران نوشته شده و روایتی از ایثار و مجاهدت شهدای شهر تهران در مقاطع مختلف تاریخی از ابتدای مبارزات مردم برای انقلاب تا به امروز است. این طرح را شامل هفت موومان با اسامی «شهدای نهضت»، «شهدای دفاع مقدس»، «شهدای مدافع حرم»، «شهدای امنیت و شهدای ترور»، «شهدای دانش آموز، «کودکان و مادران شهید»، «تشییع شهدا» و «خاطره» پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. ضمن اینکه ارکستر طلوع مشتمل بر ۸۰ نوازنده و گروه کر در بخش اجرایی سمفونی حضور دارند.

غلامعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص)، اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، علیرضا فخاری استاندار تهران، علی فروغی مدیر شبکه سوم سیما، محمد اله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و ... از افراد حاضر در سالن هستند.

رونمایی از آلبوم صوتی «ساحت حماسه» در آینده نزدیک

امیرحسین سمیعی آهنگساز پروژه «ساحت حماسه» و مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این مراسم گفت: خدا را شکر می کنم که یک بار دیگر توفیق خدمتگزاری به راه شهدا را به بنده داد. کاری که از هشت ماه پیش وارد مرحله ساخت و تولید شد و امروز شاهد رونمایی از بخش اجرایی آن هستیم؛ پروژه ای که به زودی اثر صوتی آن نیز رونمایی می شود.

وی افزود: بی تردید شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران به من نیازی ندارند اما من بر این باور هستم عرض ادب در این ساحت و راه شهدا توفیق می خواهد. من براین باورم هر هنرمندی که خود را با مفهموم شهید و شهادت گره می زند، می تواند خود را ماندگار کند.

آهنگساز پروژه «ساحت حماسه» ضمن معرفی قطعات مختلف این اثر سمفونیک توضیح داد: از همه همراهان این پروژه موسیقایی صمیمانه قدردانی می کنم که در این چند مدت همراه پروژه بودند و از همه شما بزرگواران می‌خواهم به برکت نام شهدای عزیز صلواتی را نثارشان کنید.

سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) هم در این برنامه ضمن قدردانی از دست اندرکاران این سمفونی و ستاد برگزاری کنگره ۲۴ هزار شهید استان تهران، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و همچنین قدردانی از حضور خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران به بیان خاطره‌ای از شب شعر مقاومت (یادبود شهید سردار حاج قاسم سلیمانی) پرداخت و گفت: ما وقتی با واقعه و رویدادی چون دفاع مقدس و مفهوم شهادت روبه‌رو هستیم با دنیایی از خودگذشتگی و ایثار شهیدانی مواجه می‌شویم که دربرگیرنده اقیانوسی بی پایان است.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با یک اثر موسیقایی فاخر

وی افزود: این جریان ارزشمند بی‌تردید اگر با مفاهیم هنری و فرهنگی چون موسیقی و ادبیات ترکیب شود ارزشی ۲ چندان پیدا می کند. خوشبختانه در پروژه «ساحت حماسه» نیز این فرآیند با ارزش و دقت بسیار خوبی پیش روی مخاطبان قرار گذاشته شده است به شکلی که علاوه بر موسیقی و خوانندگان و نوازندگان خوب، اشعار اثر هم کاملا منطبق با مفاهیم و اسامی قطعات خلق شده اند.

سردار حسن زاده تصریح کرد: به اعتقاد من ترکیبی از این مفاهیم و عناصر در قالب هنر فاخر کمک می کند تا ما خود را سوار بر کشتی در یک اقیانوس بی انتها از وقایع و مفاهیم مرتبط با شهدا ببینیم که گویی افسانه‌ای ارزشمند است و هرکس به میزان داشته ها و تجربه هایش می تواند در اعماق این اقیانوس بی انتها حرکت کند.

فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) تصریح کرد: یاد و خاطره شهدا و انتقال پیام آنها برای نسل های مختلف مطالبه ویژه مقام معظم رهبری از کنگره های مختلف شهدا بوده است و به اعتقاد من یکی از فعالیت ها در تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تولید چنین آثاری است که می توانند مفاهیم مرتبط با شهدا را به درستی به مخاطب منتقل کند.

وی ضمن قدردانی دوباره از امیرحسین سمیعی آهنگساز و محمدمهدی نراقیان مجری طرح پروژه و دیگر دست اندرکاران «ساحت حماسه» در تولید یک اثر ماندگار با موضوع شهدا گفت: در پروسه تولید و تمرین این پروژه وقتی تعدادی از قطعات را شنیدم، احساس می کردم غرق در خاطرات دوران دفاع مقدس هستم اما این اثر چیزی فراتر از خاطرات من بود که به مثابه حضور در یک اقیانوس ژرف و بی انتها می ماند.

رونمایی نمادین از نشان «ساحت حماسه»

پس از صحبت های سردار حسن زاده نوبت به قدردانی از دست اندرکاران پروژه «ساحت حماسه» رسید. در این بخش از نشان پروژه سمفونیک «ساحت حماسه» نیز در قالبی نمادین رونمایی شد.

امیرحسین سمیعی آهنگساز پروژه «ساحت حماسه»، حسین شریفی رهبر ارکستر طلوع، محمد معتمدی خواننده، سید محسن حسینی خواننده، وهاب ابراهیمی خواننده، هادی حسن بیگی خواننده، مهیار مهرآذر مدیر ارکستر از جمله هنرمندانی بودند که در این بخش از آنها قدردانی شد.

پس از مراسم قدردانی از دست اندرکاران پروژه موسیقایی «ساحت حماسه»، ارکستر طلوع به رهبری ارکستر حسین شریفی به اجرای این اثر پرداخت.

محمد معتمدی در پایان اجرای روایت سمفونیک «ساحت حماسه» گفت: ما هیچ کاری برای شهدا و خانواده های شهدا نمی توانیم انجام دهیم جز اینکه فقط برای آنها بخوانیم. پس واقعا ما را ببخشید که نمی توانیم بیشتر از این قدردان شما عزیزان باشیم و فقط بلد هستیم بخوانیم.