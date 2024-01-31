مجوزی برای «هیدن» و «شایع» صادر نشده است/ لغو برنامه بدون مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تبیین موضوع و تنویر افکار عمومی درباره ادعای کذب اخذ مجوز کنسرت ‏محمدرضا داداش پور ملقب به شایع و مهرداد مستوفی راد ملقب به هیدن از وزارت فرهنگ، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛

اجرای برنامه توسط آقایان محمدرضا داداش پور «شایع» و مهرداد مستوفی راد «هیدن»، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال جاری، در محل سالن شهید ضرغام مجموعه ورزشی آزادی - که جزو سالن‌های مورد تأیید دفتر امور موسیقی هم نیست - فاقد مجوز از سوی این دفتر است.

از این رو مراجع صادر کننده مجوز برای این برنامه باید پاسخگوی این امر باشند.

البته این دفتر به منظور یکپارچگی و وحدت مرجعیت صدور مجوز در این حوزه و پیشگیری از تکرار موارد مشابه، به طور قاطع در حال پیگیری موضوع است.

همچنین از آنجایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رویکردهای غیرقانونی را تحمل نمی‌کند، مجوز این برنامه نیز توسط وزارت فرهنگ کنسل شده است و این افراد اجازه برگزاری این برنامه را ندارند.