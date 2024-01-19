به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع شهر کرمانشاه با حضور نمازگزاران برگزار شد، اظهار کرد: ۱۳ رجب سالروز ولادت امیرالمومنین (ع) است که به نام روز پدر نام گذاری شده که فرصتی برای احترام به بزرگترها به ویژه پدرها و پدر بزرگ‌ها است به عنوان کسانی که عمری را صرف پرورش کانون خانواده کردند.

وی افزود: ماه رجب فرصتی برای عبادت بیشتر و استغفار است که باید مؤمنین از آن بهترین وجه ممکن استفاده کنند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: طی هفته جاری ائمه جمعه دیداری را با رهبر معظم انقلاب داشتند که سلام مردم کرمانشاه را خدمت ایشان ابلاغ کردیم و حامل سلام ایشان نیز برای مردم استان هستیم.

حجت الاسلام غفوری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب مردم را مؤمن و با تقوا دانستند زیرا در تمام صحنه‌ها پای کار انقلاب ایستادند و آنجا که لازم بود از اسلام و انقلاب دفاع کردند و اساس انقلاب اسلامی را مردم پایه گذاری کردند.

وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) ثمره حمایت مردم از این نظام مقدس بود که امام راحل (ره) با انتخابات و رأی ۹۸ درصدی به عنوان نظام حاکم انتخاب شدند.

امام جمعه کرمانشاه گفت: مردم ایران ادامه دهنده راه شهدا هستند و دشمن نیز به واسطه همین حرکت با ملت شریف ایران دشمنی می‌کند.

حجت الاسلام غفوری خاطر نشان کرد: سپاه پاسداران طی روزهای گذشته خیمه‌های فساد و جاسوسی علیه کشورمان را در نقاط دور و نزدیک با موشک بالستیک مورد حمله قرار داد که به اتکای همین مردم این اتفاق رقم خورد.

وی ادامه داد: دشمن به واسطه حمله تروریستی کرمان باید مجازات می‌شد که لانه جاسوسی در اربیل عراق مورد حملات موشکی قرار گرفت و داعش نیز در فاصله یک هزار و ۲۰۰ کیلومتری در سوریه و گروه‌های تروریستی در پاکستان نیز مورد غضب پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و قاطعانه اعلام می‌کنیم مردم خط قرمز انقلاب اسلامی هستند.