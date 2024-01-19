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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

امام جمعه کرمانشاه:

موشک‌های بالستیک سپاه پایگاه‌های تروریستی دشمن را نشانه گرفت

موشک‌های بالستیک سپاه پایگاه‌های تروریستی دشمن را نشانه گرفت

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز کشور است، گفت: موشک‌های بالستیک سپاه پایگاه‌های تروریستی دشمن را نشانه گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع شهر کرمانشاه با حضور نمازگزاران برگزار شد، اظهار کرد: ۱۳ رجب سالروز ولادت امیرالمومنین (ع) است که به نام روز پدر نام گذاری شده که فرصتی برای احترام به بزرگترها به ویژه پدرها و پدر بزرگ‌ها است به عنوان کسانی که عمری را صرف پرورش کانون خانواده کردند.

وی افزود: ماه رجب فرصتی برای عبادت بیشتر و استغفار است که باید مؤمنین از آن بهترین وجه ممکن استفاده کنند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: طی هفته جاری ائمه جمعه دیداری را با رهبر معظم انقلاب داشتند که سلام مردم کرمانشاه را خدمت ایشان ابلاغ کردیم و حامل سلام ایشان نیز برای مردم استان هستیم.

حجت الاسلام غفوری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب مردم را مؤمن و با تقوا دانستند زیرا در تمام صحنه‌ها پای کار انقلاب ایستادند و آنجا که لازم بود از اسلام و انقلاب دفاع کردند و اساس انقلاب اسلامی را مردم پایه گذاری کردند.

وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) ثمره حمایت مردم از این نظام مقدس بود که امام راحل (ره) با انتخابات و رأی ۹۸ درصدی به عنوان نظام حاکم انتخاب شدند.

امام جمعه کرمانشاه گفت: مردم ایران ادامه دهنده راه شهدا هستند و دشمن نیز به واسطه همین حرکت با ملت شریف ایران دشمنی می‌کند.

حجت الاسلام غفوری خاطر نشان کرد: سپاه پاسداران طی روزهای گذشته خیمه‌های فساد و جاسوسی علیه کشورمان را در نقاط دور و نزدیک با موشک بالستیک مورد حمله قرار داد که به اتکای همین مردم این اتفاق رقم خورد.

وی ادامه داد: دشمن به واسطه حمله تروریستی کرمان باید مجازات می‌شد که لانه جاسوسی در اربیل عراق مورد حملات موشکی قرار گرفت و داعش نیز در فاصله یک هزار و ۲۰۰ کیلومتری در سوریه و گروه‌های تروریستی در پاکستان نیز مورد غضب پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و قاطعانه اعلام می‌کنیم مردم خط قرمز انقلاب اسلامی هستند.

کد مطلب 5998788

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