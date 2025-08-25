به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب‌الله غفوری شامگاه دوشنبه در دیدار استاندار کرمانشاه، معاونان استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: این دو شهید بزرگوار در اوج خدمت به مردم با کینه استکبار و دسیسه مزدوران آمریکا به شهادت رسیدند و الگویی جاودان برای همه دولت‌ها باقی ماندند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید سیدابراهیم رئیسی گفت: رهبر معظم انقلاب ایشان را یک «دولت تراز جمهوری اسلامی» توصیف کردند و شخصیت آن شهید می‌تواند الگوی مطلوبی برای مدیران و مسئولان در خدمت به مردم باشد.

وی با اشاره به تاریخچه دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، ملت ایران با توطئه‌های متعدد دشمنان مواجه بوده است؛ از غائله‌های تجزیه‌طلبانه در استان‌ها گرفته تا جنایات گروهک منافقین، ترورهای سال ۶۰، جنگ تحمیلی هشت ساله، تشکیل جریان‌های تروریستی در منطقه مانند داعش و نیز تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی که از سال ۵۸ تا امروز ادامه دارد.

حجت الاسلام غفوری تصریح کرد: همه این دشمنی‌ها با پشتیبانی رسانه‌های استکبار همراه بوده و شبانه‌روز علیه جمهوری اسلامی تبلیغ کرده‌اند، اما ملت ایران با ایستادگی و ایمان، نقشه‌های آنان را یکی پس از دیگری خنثی کرده است؛ حتی فرماندهان سابق نظامی آمریکا اعتراف کرده‌اند که طراحی بسیاری از بحران‌ها در منطقه توسط ناتو انجام شد و رژیم صهیونیستی تنها پیمانکار این پروژه‌ها بود.

وی با تأکید بر اینکه اگر کشوری غیر از ایران با چنین حجم عظیمی از دشمنی و فشار مواجه می‌شد بی‌تردید فرو می‌پاشید، گفت: این ملت با ایمان و انسجام خود ایستاد و همین ایستادگی راز شکست دشمن در همه میدان‌ها بوده است.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه هفته دولت باید به فرصتی برای تبیین خدمات دولت تبدیل شود، خاطرنشان کرد: کارهای بزرگ و ارزشمندی در این چهار دهه و به ویژه در دولت کنونی انجام شده که نباید مغفول بماند و اگر این خدمات به درستی بیان نشود، القائات رسانه‌های معاند جای آن را می‌گیرد و این یک خیانت به مردم و نظام خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از دولت‌ها در همه دوره‌ها افزود: مبنای مقام معظم رهبری همواره حمایت از دولت‌ها بوده است، حتی در دوره‌هایی که برخی شاخص‌های اقتصادی افت داشت، معظم‌له تأکید داشتند باید از دولت حمایت کرد، زیرا اداره کشور به عهده دولت است و تضعیف آن به ضرر مردم و نظام خواهد بود.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به آغاز به کار دولت دکتر پزشکیان گفت: دولت وی با رویکردی عملگرایانه شروع کرده و براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه باید دولت و مدیران را حمایت کنیم تا بتوانند مشکلات را حل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد حبیبی استاندار کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها و گزارش افراد مورد اعتماد، ایشان فردی متدین، مؤمن، مرد عمل و اهل خدمت صادقانه است و بحمدالله در عمل نیز چیزی جز این دیده نشده است. مدیریت موفق استان در بحران جنگ تحمیلی اخیر نمونه‌ای روشن از توانمندی ایشان و مجموعه مدیریت استان بود که باعث سربلندی کرمانشاه شد و به حق مدال افتخاری برای مدیریت اجرایی استان محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ارتباطات گسترده و مؤثر استاندار با مدیران ملی و کشوری افزود: این ظرفیت زمینه‌ساز گشایش بسیاری از مشکلات استان خواهد شد و از همان ابتدا حمایت خود را از ایشان اعلام کردم و امروز نیز از عملکرد ایشان و مجموعه مدیریتی استان تقدیر می‌کنم.