به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سماء، جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان امروز جمعه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفتگوی تلفنی داشت.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر خارجه پاکستان در این گفتگوی تلفنی به همتای ایرانی خود گفت که امنیت کشورش «خط قرمز» اسلام آباد است.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین بر ضرورت احیای روابط دیپلماتیک بین دو کشور همسایه تاکید کرد.

در ادامه این رایزنی تلفنی، جلیل عباس جیلانی در گفتگو با همتای ایرانی خود بر لزوم همکاری بیشتر میان تهران و اسلام آباد در زمینه مسائل امنیتی تاکید کرد.

وی در ادامه آمادگی کشورش را برای همکاری با ایران در تمامی موضوعات بر اساس اعتماد و همکاری متقابل اعلام کرد.

جلیل عباس جیلانی همچنین بر لزوم همکاری‌های نزدیک تر در زمینه مسائل امنیتی تاکید کرد.

این در حالیست که جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان دو روز پیش هم با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفتگوی تلفنی داشت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص آمده بود: وزرای خارجه پاکستان و ایران در این رایزنی تلفنی در مورد موضوعات مهم دوجانبه و وضعیت منطقه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه پاکستان نگرانی عمیق کشورش را از وضعیت وخیم فلسطین اشغالی به ویژه غزه ابراز کرد. وی بر فوریت برقراری آتش بس، رفع محاصره، ارائه کمک‌های بشردوستانه بی وقفه از جمله تجهیزات پزشکی به مردم غزه و ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد صلح پایدار در خاورمیانه (غرب آسیا) بر اساس راه حل عادلانه برای مساله فلسطین تاکید کرد.