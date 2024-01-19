به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز عراق، کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارشی از قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در فهرست بدترین نظام در بدرفتاری و دستگیری خودسرانه روزنامه‌نگاران از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) خبر داد.

در گزارش کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است که اسرائیل برای نخستین بار در فهرست «بدترین زندانبانان روزنامه‌نگاران» قرار گرفته است.

در این فهرست رژیم صهیونیستی پس از ثبت حضور ۱۷ روزنامه‌نگار فلسطینی در زندان‌های خود در ماه دسامبر / آذر توسط کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، رتبه ششم را به خود اختصاص داد؛ حال آنکه در زندان‌های رژیم هم اکنون ۱۹ خبرنگار در بازداشت هستند.

بر اساس این گزارش، چین و میانمار با زندانی کردن بیش از ۴۰ روزنامه نگار در سال ۲۰۲۳ و پس از آن، بلاروس، روسیه و ویتنام، در فهرست بدترین زندانبان برای روزنامه‌نگاران بودند.

از سوی دیگر، جودی گینزبورگ، مدیر اجرایی کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، اعلام کرد که درج نام اسرائیل در این فهرست بیانگر سرکوب گسترده آزادی بیان و انتقاد از جنگ در غزه است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که اکثر روزنامه‌نگاران فلسطینی تحت اختیار زندان‌های نظامی رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که به آنها اجازه می‌دهد افراد را در سرزمین‌های اشغالی بدون محاکمه یا محدودیت زمانی بازداشت کنند. این عمل که به عنوان بازداشت اداری شناخته می‌شود، به ارتش اجازه می‌دهد تا به هر کسی مشکوک است، بلافاصله او را بازداشت کند.



از این رو، برخی از فلسطینی‌ها سال‌هاست که بدون هیچ اتهامی در بازداشت به سر می‌برند و دفاع از آنان در برابر دستگیری و بازداشت، تقریباً غیرممکن است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفت که از هر ۵ روزنامه‌نگار فلسطینی، یک نفر بدون هیچ اتهامی بازداشت شده است.

به نوشته شفق نیوز، بدرفتاری و بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگارانی که به پوشش حقایق جنگ و جنایات جنگی این رژیم در غزه می‌پردازند، یکی از خطرات مرسوم و رایج فعالان رسانه در اراضی اشغالی است.

گفتنی است در ادامه جنایات ضد انسانی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و فعلان رسانه‌ها، بعد از ظهر پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۴) وائل فنونه خبرنگار و روزنامه‌نگار فلسطینی و همچنین مدیر شبکه ماهواره‌ای القدس الیوم بر اثر هدف قرار گرفتن توسط ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز شهر غزه به شهادت رسید.

لازم به ذکر است تعداد خبرنگارانی که در نتیجه جنگ تجاوزکارانه جاری در نواز غزه از هفتم اکتبر تاکنون به شهادت رسیده‌اند از مجموع روزنامه نگاران کشته شده در جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فراتر رفت و به ۱۱۹ نفر رسید.