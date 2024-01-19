به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید جاویدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سروستان با اشاره به مراسم بیست و ششمین گردهمایی سراسری نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور و دیدار با رهبر معظم انقلاب و ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: در این نشست حامل سلام مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان سروستان خطاب به رهبر معظم انقلاب بودیم.

خطیب جمعه سروستان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار سخنانی راهبردی را ایراد فرمودند و بیان کردند که نظام سه ضلع دین، رهبری و مردم را دارد و مردم رکن و ضلع نظام و دارای کرامت هستند و مقبولیت، محبوبیت و مشروعیت نظام پذیرش نظام از طرف مردم هست و متقابلاً تاکید کردند که به مردم مهر بورزید و دوستشان داشته باشید چون این مردم هستند که با آمدنشان در صحنه روبروی دشمن می‌ایستند.

امام جمعه سروستان با بیان اینکه انتخابات یک وظیفه شرعی است خاطرنشان کرد: ما مردم هم نسبت به این نظام وظایفی داریم و آگاهی، نظارت، مشارکت و همگامی با مسؤولان که سه مورد آخر واجب و فریضه است از جمله شاخص‌هایی است که مردم باید واجد آن باشند.

حجت‌الاسلام جاویدی در ادامه با اشاره به عملیات ضد تروریستی نابودی مواضع موساد گفت: اشراف اطلاعاتی اهمیت فراوان دارد و نقطه زنی تأسیسات امن دشمن و شخم زدن نقاط مهم آنها، یک پیام به دشمنان فرامنطقه‌ای می‌دهد و آن اینکه اطلاعات ایران بسیار قوی است و دشمن این را بدانند که هدف اصلی اسرائیل است.

امام جمعه سروستان در پایان گفت: مساله ما با پاکستان مسأله‌ای است که باید مسؤولان پاسخگوی آن باشند و هستند و این را می‌دانیم که کشور و دولت پاکستان جدای از تروریست‌ها هستند.