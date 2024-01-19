تیم فوتبال بانوان سپاهان بر پیکان تهران غلبه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سپاهان اصفهان هفته نهم و پایانی دور رفت لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۳ روز جمعه در ورزشگاه مرغوب‌کار مهمان تیم پیکان تهران بود که این دیدار با نتیجه ۲-۱ به سود سپاهان به پایان رسید.

سپاهان در این دیدار که فرصت‌های زیادی را از دست داد، با گل‌های هاجر دباغی در دقایق ۱۷ و ۲۳ به پیروزی رسید.

در پایان نیم فصل دور رفت لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاههای کشور تیم خاتون بم با ۲۳ امتیاز قهرمان شد، تیم‌های هم امتیاز ۲۲ امتیازی شهرداری سیرجان و ملوان انزلی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند و تیم‌های پالایش گاز ایلام و سپاهان در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.