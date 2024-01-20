به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، مرتضی صدیقیان کاشی، مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی در کاوش در خصوص محصولات تولیدی این شرکت و کاربرد آنها گفت: دستگاه تولیدی ما در حوزه حفاری هیدرولیک است که در معادن به کار میرود. در فعالیتهای مربوط به معدن ابتدا اکتشافات انجام میشود و پس از اینکه مشخص شد در چه عمقی از زمین، چه محصول و مواد معدنی وجود دارد، کار معدن آغاز میشود. بر همین اساس ما دستگاهی را ساختیم که کار نمونهبرداری از داخل زمین را انجام میدهد و این کار تا عمق ۱۰۰۰ متری با دستگاه ما قابل انجام است.
وی در خصوص حجم اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده توسط این شرکت تصریح کرد: آنچه مهم است، تکنولوژیک بودن فعالیت ماست که قبلاً از خارج وارد میشده اما در حال حاضر ما آن را در ایران میسازیم که تا حدود زیادی باعث کاهش ارزبری میشود. در این کار نیروی انسانی به جهت اشتغال نیاز نیست و نگاه ما بیشتر از باب این است که این کار تکنولوژیک قبلا در خارج انجام میشده و حالا در کشور قابل انجام است.
صدیقیان کاشی، بومیسازی این تکنولوژی در داخل کشور را بزرگترین دستاورد مجموعه خود دانست و اظهار کرد:این کار با ارزش باعث شد که ما بهعنوان شرکت دانش بنیان تلقی شویم.
وی در خصوص استفاده از حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما هیچ حمایتی نیاز نداریم و از آن استفاده نکردیم. وظیفه ما این است از محل کار اکتشافات، نیازهای خود را تامین کنیم و اعتقاد ما بر این است که نباید بار خود را بر روی دوش دولت بیندازیم و خودمان باید جلو برویم. تنها درخواستی که از دولت داریم این است که نخبگان این کار را به ما معرفی کنند تا آنها را جذب کنیم. این کار برای مجموعههای دانشبنیان مانند ما، برای جوانان و برای کشور خیلی خوب است.
وی در پایان درخصوص وجه تمایز این شرکت با سایر مجموعههای مشابه گفت: وجه تمایز ما این است که زمانی که این دستگاه را میسازیم، تمام عیوب و نواقص کار را به راحتی تشخیص میدهیم و برطرف میکنیم. در واقع از آنجا که هم تولید کننده و هم مصرف کننده این تجهیزات هستیم، بسیاری از مشکلاتی که کاربر با آن برخورد دارد، شناسایی کرده و رفع میکنیم.
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