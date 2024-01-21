‌به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی در پی شکست سیاست‌های تل‌آویو در جنگ غزه و تزلزل و سردرگمی و تلفات بالای ارتش در این جنگ، هجمه بی سابقه‌ای را ضد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آغاز کرده‌اند.

تمرکز عمده رسانه‌های صهیونیستی در خصوص مشکلات، مربوط به شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم است و آنها شکست‌های امنیتی و نظامی در عملیات طوفان الاقصی و پیامدهای جنگ سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی موجود را متوجه نتانیاهو می‌دانند و معتقدند سیاست‌های وی باعث تخریب وجهه رژیم صهیونیستی و مناسبات خارجی آن شده است.

روزنامه «تایمز آف اسراییل» با اشاره به مطالب مطرح شده در خصوص تشکیل دو دولت در فلسطین که یکی از محورهای ارتباط تلفنی اخیر بین جو بایدن رییس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو بود، تصریح کرد که آرمان رسیدن به صلح با فلسطینیان بر اساس سازش منطقه‌ای و تشکیل دولت فلسطینی در کنار اسراییل در دوره نتانیاهو غیر ممکن است. او یک فرد شکست خورده است که اسراییل را به باتلاق کنونی کشانده است.

این روزنامه صهیونیستی ادامه داد که ایده وجود هر فرصتی در این رابطه غیر قابل تصور است، چرا که این فرد نمی‌تواند چیزهایی که به دست خودش خراب کرده و با سیاست‌های مخدوش و شخصیت منفی خود ایجاد کرده، اصلاح نماید و ادامه حاکمیت او آینده اسراییل را به خطر می‌اندازد.

بر اساس این گزارش هرگز نباید اظهارات نتانیاهو را در خصوص آمادگی برای بررسی راه حل تشکیل دو دولت باور کرد. در این مرحله آمریکایی‌ها باید بدانند که اظهارات یا تعهدات نتانیاهو هیچ ارزشی ندارد و حتی شرکای واقعی وی، او را کذاب می‌دانند.

ایلی بخار مشاور حقوقی سابق سرویس جاسوسی شاباک نیز در مقاله‌ای می‌نویسد که اسراییل در اوضاع پیچیده استراتژیکی قرار گرفته که تاکنون سابقه نداشته است. با گذشت ۱۰۰ روز از جنگ ضد حماس، این جنگ منجر به نابودی حماس یا بازگرداندن اسرای اسراییلی نشده است.

وی ضمن ابراز تردید در خصوص اهداف نظامی جنگ غزه به افزایش بی‌سابقه تنش در کرانه باختری و لبنان و سوریه و تبادل آتش بی سابقه اشاره و تاکید کرد که این روند ممکن است در هر لحظه به یک تنش خطرناک تبدیل شود. این گزارش همچنین با اشاره به جبهه موجود در دریای سرخ تاکید کرد که حمایت اسراییل در جهان به کمترین حد خود رسیده و حتی اگر تل‌آویو بتواند در دادگاه لاهه پیروز شود، شکی نیست که در عرصه جهانی در جایگاه متهمان قرار دارد.

ایلی بخار در ادامه مقاله خود تاکید کرد که تعامل با این روند پیچیده نیازمند ارایه طرح و برنامه‌هایی فراتر از جنگ‌ها و ترورهای مختلف است و باید مهارت‌های دیپلماتیک در بالاترین سطوح در اختیار کابینه باشد، در حالی که کابینه کنونی کاملاً ناتوان است و در ابعاد سیاسی فلج شده است.

این مقاله صهیونیستی می‌افزاید که کابینه نتانیاهو قادر به اتخاذ هیچ تصمیمی نه در خصوص آینده غزه و نه در زمینه فلسطینیان کرانه باختری نیست و نتیجه این اتفاق این می‌شود که کابینه هیچ دستاوردی برای خروج از باتلاقی که الان در آن گرفتار شده، محقق نکرده است.

این مقام سابق شاباک که ارگان اصلی مسوول بررسی تقابل‌های فلسطینیان با رژیم صهیونیستی است، با انتقاد از طرح نتانیاهو در خصوص لزوم اشغال غزه بعد از پایان جنگ تصریح کرد که اشغال مستقیم نوار غزه باعث حملات روزانه به اسراییلی‌ها می‌شود و اسراییل باید مسوولیت مدنی تمامی ساکنان غزه را بپذیرد. این کابوسی است که اگر اسراییل خود را در آن گرفتار کند، رهایی از آن چندین سال زمان خواهد برد.

وی ادامه داد که ناتوانی در اتخاذ تصمیم سیاسی باعث شده کابینه و برخی افکار عمومی در اسراییل به دنبال انسداد مسیرهای عقلانی و تصور اهداف خیالی نظیر مهاجرت فلسطینی‌ها و دور کردن آنها از اسراییلی‌ها باشند، آنها باید بدانند که این‌ها تمایلات بچگانه برای فرار از واقعیت است.

بخار در پایان مقاله خود تصریح کرد که اسراییل علاوه بر نیاز مبرم به برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر ترکیب کابینه شکست خورده کنونی، نیازمند کمک است و آمریکا باید بداند که دوستی آن با اسراییل می‌طلبد که اقداماتی را برای خارج کردن تل آویو از این اوضاع فلاکت بار و خطرناک انجام دهد.