اختلافات میان اعضای کابینه رژیم صهیونیستی بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مانع حضور «دیوید برنیع» رییس سرویس جاسوسی موساد و «رونین بار» رییس شاباک در یک نشست امنیتی حساس شده است.

در گزارش این شبکه صهیونیستی آمده است که قرار بود در این نشست رییس موساد و رییس شاباک در کنار وزیر جنگ و رییس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی شرکت کنند اما این اتفاق نیافتاد.

پیش از این روزنامه الاخبار گزارش داده بود اعضای کابینه جنگ رژیم صهیونیستی که از ابتدای تشکیل این کابینه هرگز نتوانستند موضع واحدی درباره راهبرد نظامی این رژیم در جنگ غزه اتخاذ کنند، بر سر انتقال به مرحله سوم جنگ نیز به شدت با یکدیگر اختلاف دارند.

در همین راستا نتانیاهو و وزیر جنگ این رژیم تاکید دارند باید مرحله دوم جنگ تا پایان ماه ژانویه آینده با شدت ادامه یابد اما در طرف مقابل «بنی گانتس» و «گادی آیزنکوت» اعضای ارشد کابینه جنگ صهیونیستی معتقدند که ارتش باید هرچه زودتر وارد مرحله سوم جنگ شود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده است: سران سرویس‌های امنیتی اسرائیل از نتانیاهو خواستند جلسه ویژه‌ای برگزار کند تا درباره سناریوهای آینده غزه و اینکه چه کسی پس از پایان جنگ بر آن حکومت خواهد کرد، بحث شود اما نتانیاهو نپذیرفت.