دستور نتانیاهو به وزرایش برای سکوت در خصوص ترور شهید «العاروری» 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی از وزرای کابینه این رژیم خواسته است که هیچ واکنشی نسبت به ترور صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین که دیشب توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی در بیروت انجام شده، نشان ندهند.
آژانس رسمی رسانهای اسرائیل اعلام کرد که دفتر نتانیاهو به وزرای این رژیم دستور داده که هیچ مصاحبهای با رسانهها انجام ندهند یا به صورت آشکار از ترور العاروری چیزی نگویند.
«بتسلئیل اسموتریچ» وزیر امور مالی رژیم صهیونیستی که از افراطیترین وزرای رژیم به شمار میرود، قبل از دستور دفتر نتانیاهو در صفحه رسمی خود در ایکس [توئیتر سابق] نوشت: ای اسرائیل؛ تمام دشمنان تو اینگونه نابود خواهند شد!
گلعاد أردان سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نیز این اقدام تروریستی را به ارتش این رژیم و نیروهای شاباک و موساد و جاسوسان رژیم صهیونیستی تبریک گفت.
مشاور بنیامین نتانیاهو در گفتوگو با شبکه آمریکایی «ام اس ان بی سی» گفت که اسرائیل مسئولیت خود در قبال حمله بیروت را اعلام نکرده و این حمله نیز دولت لبنان یا حزبالله را هدف قرار نداده است.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم نشست کابینه جنگی اسرائیل که دیشب قرار بود برگزار شود را لغو کرده و نشستهای شورای جنگ تنها به بررسی پیامدهای ترور العاروری اختصاص پیدا کرد.
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